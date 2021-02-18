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Kızılırmak kısmen buz tuttu Sivas’ta etkili olan dondurucu soğuk Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak’ın kısmen buz tutmasına neden oldu

İHA

Kızılırmak kısmen buz tuttu Sivas’ta etkili olan dondurucu soğuk Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak’ın kısmen buz tutmasına neden oldu

Sivas’ta etkili olan dondurucu soğuk Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak’ın kısmen buz tutmasına neden oldu.
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Gece saatlerinden hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak’ın yüzeyi buzla kaplandı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının yükselmesiyle oluşan buz tabakası erimeye başladı. Irmağın yüzeyi buharla kaplandı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığın sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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