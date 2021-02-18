Sivas'ta Kızılırmak kısmen dondu; Altınyayla eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu (2)

13 şehidin katili işte o alçak!

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ARACI KARA SAPLANAN ELEKTRİK EKİBİ KURTARILDI

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Hıdıruşağı mezrasında kar nedeniyle kapanan yolda ÇEDAŞ ekipleri, mahsur kaldı. Kara saplanan aracı kurtarmak için bölgeye İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Elektrik arızası için bölgedeki köylerde çalışan ÇEDAŞ ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından kurtarıldı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-02-18 15:36:30



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