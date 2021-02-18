2. Lig Kırmızı Grup: Sivas Belediyespor: 2 - Pazarspor: 0

13 şehidin katili işte o alçak!

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Pazarspor’u 20 mağlup etti.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Yakup Özhan xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Selim Şenöz xx

Sivas Belediyespor: Ahmet Doğan xxx, Uğur Bulut xx, Mustafa Aydın xx, Ozan Kılıçoğlu xx (Pekin Köşnek dk. 88 ?), Burak Aydın xxx (Oğuzhan Karataş dk. 72 x), Furkan Sağman xx (Tuğrul Yavaşçı dk. 89 ?), Volkan Eğri xx (Murat Akgül dk. 84 ?), Barış Can Öztürk xx, Hurşit Taşçı xxx, Şevki Çınar x, Fatih Çolak xx

Pazarspor: Mustafa Güngör x, Mete Karahan xx (Feyyaz Aydil dk. 63 x), Şahinali Terzi xx, Onur Civelek xx, Emre Akgün xx, Ali Osman Karnapoğlu xx (Kadir Kaan Yurdakul dk. 63 x), Aykut Civelek xx, Ömercan Öndaş xx, Taha Gür xxx, Muhammet Çelik x (Savaş Çakır dk. 35 xx), Eren Karadağ xx

Goller: Burak Aydın (dk. 10), Hurşit Taşçı (dk. 13) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Şevki Çınar, Barış Can Öztürk, Hurşit Taşçı, Murat Akgül (Sivas Belediyespor), Onur Civelek (Pazarspor)

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