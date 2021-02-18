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Başkan Bulut, "Faizin ortadan bertaraf edilmesi lazım'' Başkan Uğur Bulut, 2020 yılı içerisinde iş yerini kapatan 616 esnaf olduğunu belirterek, “Bir sosyal patlamanın önüne geçmek istiyorsak burada kesinlikle faizin ortadan bertaraf edilmesi lazım’’ dedi

İHA

Başkan Bulut, "Faizin ortadan bertaraf edilmesi lazım'' Başkan Uğur Bulut, 2020 yılı içerisinde iş yerini kapatan 616 esnaf olduğunu belirterek, “Bir sosyal patlamanın önüne geçmek istiyorsak burada kesinlikle faizin ortadan bertaraf edilmesi lazım’’ dedi

Başkan Uğur Bulut, 2020 yılı içerisinde iş yerini kapatan 616 esnaf olduğunu belirterek, “Bir sosyal patlamanın önüne geçmek istiyorsak burada kesinlikle faizin ortadan bertaraf edilmesi lazım’’ dedi.
Büyük Birlik Partisi(BBP)Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, il binasında basın mensuplarına açıklama yaptı. Başkan Bulut, yerel gündemi değerlendirerek pandemi döneminde zor günler geçiren esnaflar için ne yapılması gerektiği hakkında düşüncelerini dile getirdi. BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut açıklamasında, “Sivas Sanatkarlar ve Odaları birliğine bağlı yaklaşık 16 bine yakın esnafımız var. Merkezde 13 ilçelerde 19 olmak üzere toplamdan 32 tane esnaf odası bulunmakta. 2020 yılında esnaf odalarının sicil kaydı alan 2020 esnafımız var. Yine 2020 yılında sicilini bir şekilde sildirmek ve iş yerini kapatmak zorunda kalan 616 esnafımız var. Bunların içerisinde emekli olup ticareti bırakanlarda olabilir. Bunların içerisinde göç edenlerde olabilir. Ancak bunu araştırdığımız da derinlere indiğimizde belinde yatan esas sorun maalesef ki iş yapamama ve ticaretin gereği olan bir döngünün sağlanamadığını görmekteyiz’’ dedi.
“Faizin oradan bertaraf edilmesi lazım’’
Başkan Bulut, esnafa yapılacak iyiliğin faizinin kaldırılması ile yapılabilecegini belirterek, “Esnaflarımızın sorunlarını sıraladığımız da; pandemi dönemin de en çok esnaf ve zanaatkarlarımız etkilenmiştir. Bu süreçle birlikte kahvehanelerimiz, okul kantinleri, kırtasiyeler, lokantacılar, halk otobüsçüleri, okul servisi ve eğlence yerleri çokça etkilendi. Esnaflarımız iş yerlerini açamadığı için vergi, sigorta başta olmak üzere giderlerini karşılayamamaktadır. 1 Mart tarihi itibariyle özellikle çay ocakları, kahvehaneler, lokantalar , hizmet sektörü iş yerlerini açtı diyelim. İş yerlerini açsa bile kimsenin bir sihirli değnekle iş yerlerini dolduracak ticaret yapacak bir hali yok. Dolayısıyla siz bu kredi taksitlerini ertelerken bugünün güncel faiz oranlarıyla ertelerseniz önümüzdeki süreçte esnaf yine devlete faiz ödeyen bir duruma düşer. Bu manada yapacağımız en iyi iyilik bir sosyal patlamanın önüne geçmek istiyorsak burada kesinlikle faizin oradan bertaraf edilmesi lazım. Elzem olan faizlerin alınmamasıdır. Ancak buda kaçınılmaz ise geçtiğimiz yılın faiz oranlarıyla kredi taksitleri hesaplanıp ertelensin ’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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