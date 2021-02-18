Sivas Valisi Ayhan, babasını kendi kıldırdığı namazla son yolculuğa uğurladı



SİVAS, (DHA)SİVAS Valisi Salih Ayhan'ın Bayburt'ta yaşayan babası Ednail Ayhan (73), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vali Ayhan, babasını kendi kıldırdığı cenaze namazı ile son yolculuğa uğurladı.

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çiftetaş köyünde oturan Ednail Ayhan, dün öğle saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi alan Sivas Valisi Salih Ayhan, Bayburt'a giderek babasına son görevini yerine getirdi. Ednail Ayhan için ilk olarak köydeki evinin önünde helallik alındı daha sonra cenaze, köy mezarlığına getirildi. Burada Ednail Ayhan'ın cenaze namazını oğlu Vali Ayhan kıldırdı. Ayhan, helallik isteyerek "Kıymetli babamız, her fani gibi emanetini sahibine teslim etti. Biz evlatları olarak ondan razıydık, Rabb'im de ona rahmetiyle muamele eylesin" dedi.

Defin işleminin ardından kendisine ve ailesine iletilen taziyeleri kabul eden Vali Ayhan, "Cenazeye bizzat katılan ve uzaktan dualarıyla hüznümüzü paylaşan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Rabb'im, hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler nasip etsin. Allah, sizlerden razı olsun" diye konuştu.

Covid-19 tedbirleri ve zorlu hava koşulları nedeniyle katılımın kısıtlı tutulduğu cenaze namazına; Tokat, Aksaray, Kırıkkale, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt valileri, AK Parti'li Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habib Soluk, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlık bürokratları, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, ilçe ve köy halkı ile Sivas'tan gelen misafirler katıldı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-02-18 17:55:05



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