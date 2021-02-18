Sivas'ta sosyal mesafeli Regaip Kandili programı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, Regaip Kandili camilerde sosyal mesafeye uygun bir şekilde kutlandı.

Kentte Müftülük tarafından planlanan Ulu Cami ve Paşa Camisi'nde Regaip Kandili, kutlandı. Paşa Cami'nde düzenlenen programa katılan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu görüldü. Ayrıca bazı vatandaşların ise hijyen açısından yere kağıt sererek namaz kıldığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2021-02-18 20:42:39



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