Devlete yük olmamak için kendi yollarını kendileri açıyor

Sivas’a bağlı Porsuk köyü sakinleri kar yağışı nedeniyle kapanan köy içerisindeki yolları traktör yardımıyla açıyor.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte etkisini gösteren yoğun kar yağışıyla birlikte birçok köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan yollarda temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ana arterleri ve grup yollarını açarken köy sakinleri de kendi imkanları ile ekiplere destek oluyor. Sivas kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Porsuk köyü sakinleri devlete yük olmamak için köy içerisindeki kapalı yolları traktör yardımıyla ulaşıma açıyor. Köy sakinleri İl Özel İdare ekiplerinin ulaşamadığı yerleri kendi traktörleriyle temizliyor.

Köy sakinlerinden Ömer Işık, “Ana yollarımız köy hizmetlerimiz tarafından açılıyor. Ara yolları, ekiplerin giremediği yerleri gerektiğince kendi traktörlerimizle sıyırga takıp yolları açarak hizmet etmeye çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Porsuk köyü Muhtarı Hikmet Yıldırım ise köylülerin köy içindeki ara yolları kendi imkanlarıyla açtığını belirterek, “Yollarımızın devamlı açık tutulması gerekiyor. Köyümüzün ara yolları köylü vatandaşın traktörüyle, açılıyor. Köyün içindeki yollar komşuların kapılarına açılıyor. Yardımcı olunuyor. Kimse bir sıkıntıda kalmıyor. Arabasıyla şehre gitmek isteyenlerin yolları kapanıyor onları da açıyoruz” dedi.

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