Sivas'ta kar yağışı; 109 yerleşim yeri yolu kapalı



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle köy ve mezralardan oluşan 109 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Cumhuriyet Meydanı ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda güzel görüntüler oluşurken, belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı, köy ve mezra gibi küçük yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde köy ve mezralardan oluşan 109 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışmalara başladı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-02-19 09:58:44



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