Belediyeden sınava gireceklere ulaşım kolaylığı Sivas Belediyesi Pazar günü ALES sınavına girecek olan adayların ulaşımda sıkıntı yaşamaması adına tüm mahallelerden ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyeden sınava gireceklere ulaşım kolaylığı Sivas Belediyesi Pazar günü ALES sınavına girecek olan adayların ulaşımda sıkıntı yaşamaması adına tüm mahallelerden ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek

İHA

Belediyeden sınava gireceklere ulaşım kolaylığı Sivas Belediyesi Pazar günü ALES sınavına girecek olan adayların ulaşımda sıkıntı yaşamaması adına tüm mahallelerden ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek

Sivas Belediyesi Pazar günü ALES sınavına girecek olan adayların ulaşımda sıkıntı yaşamaması adına tüm mahallelerden ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Covid19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına karşın ALES’e girecek adayların sınav noktalarına ulaşımlarında kolaylık sağlamak amacıyla harekete geçti. Başkan Bilgin, Sivas Halk Otobüsleri Kooperatifiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda 21 Şubat Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek ALES sınavında öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımını sağlamak amacıyla halk otobüsleri ücretsiz hale getirildi. Öte yandan, yoğunluk yaşanmaması için belediye araçlarıyla ek seferlerin de düzenleneceğini duyuruldu.

Tüm mahallelerden otobüs kalacak
Başkan Hilmi Bilgin, Sivas’ın tüm mahallelerinden otobüs kalkacağını belirterek, “İlimizde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girecek 2 bin 500 hemşehrimizin sınavlarına zamanında yetişebilmeleri için Sivas'ın tüm mahallelerinden saat 8.459.00 arasında Cumhuriyet Üniversitesi kampüs alanına otobüs seferleri ücretsiz olarak düzenlenecektir. Saat 12.30’da ise dönüş seferleri yapılacaktır. Yine yoğunluk yaşanmaması için Belediyemize ait otobüslerle ek seferler de düzenlenecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınyayla'da arazi toplulaştırma çalışmaları Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan bazı mahalleler ‘Toplulaştırma Projesi’ kapsamında yüzde 31 oranında toplulaştırıldı
YEREL HABERLER Altınyayla'da arazi toplulaştırma ...
Buzda düşmeye karşı penguen yürüyüşü önerisi Uzman Dr. Mustafa Kısa, buz ve karda kayıp düşmeye karşı penguen gibi yürünmesi gerektiğini söyledi
YEREL HABERLER Buzda düşmeye karşı penguen yürüyüşü önerisi Uzman Dr. ...
6 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta 6 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu
YEREL HABERLER 6 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu Sibirya ...
3 kez kanseri yendi, 4'üncüde yaşam mücadelesini kaybetti Sivas’ta iki kez böbrek nakli olup, 3 kez de kalınbağırsak kanserini yenen 29 yaşındaki Durukan Yıldız, 4. kez kansere yakalanıp yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER 3 kez kanseri yendi, 4'üncüde yaşam mücadelesini ...
Sivas'ta kar yağışı; 109 yerleşim yeri yolu kapalı
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı; 109 yerleşim yeri yolu kapalı
Sivas’ta karla mücadele Sivas’ta kar nedeniyle kapanan köy yollarında kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor
YEREL HABERLER Sivas’ta karla mücadele Sivas’ta kar nedeniyle ...
Devlete yük olmamak için kendi yollarını kendileri açıyor
YEREL HABERLER Devlete yük olmamak için kendi yollarını kendileri ...
Jandarma ekiplerinin doğurttuğu buzağıya “Çilekeş” ismini verdi Sivas’ın Zara ilçesinde kar yolları kapatınca jandarma ekiplerin yardımı ile dünyaya gelen buzağıya “Çilekeş” adı verildi
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinin doğurttuğu buzağıya “Çilekeş” ...
Uzay programı Türkiye’nin kalkınmasını sağlayacak Türkiye’nin Uzay ve Uçak Mühendislerini yetiştirecek önemli kurumlardan biri olmaya aday Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Türkiye’nin Milli Uzay Programının ülkeye birçok alanda önemli katkılar sağlayacağını belirtti
YEREL HABERLER Uzay programı Türkiye’nin kalkınmasını ...
Sivas'ta sosyal mesafeli Regaip Kandili programı
YEREL HABERLER Sivas'ta sosyal mesafeli Regaip Kandili programı
Sivas Valisi Ayhan, babasını kendi kıldırdığı namazla son yolculuğa uğurladı
YEREL HABERLER Sivas Valisi Ayhan, babasını kendi kıldırdığı namazla ...
Başkan Bulut, "Faizin ortadan bertaraf edilmesi lazım'' Başkan Uğur Bulut, 2020 yılı içerisinde iş yerini kapatan 616 esnaf olduğunu belirterek, “Bir sosyal patlamanın önüne geçmek istiyorsak burada kesinlikle faizin ortadan bertaraf edilmesi lazım’’ dedi
YEREL HABERLER Başkan Bulut, "Faizin ortadan bertaraf edilmesi ...
2. Lig Kırmızı Grup: Sivas Belediyespor: 2 - Pazarspor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig Kırmızı Grup: Sivas Belediyespor: 2 - ...
Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu, temizleme çalışmaları başladı Sivas’ın Gürün ilçesinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belediye ekiplerinin karla mücadelesi başladı
YEREL HABERLER Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu, temizleme ...
Rıza Çalımbay: Telafisi olmayan maçlar oynayacağız
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Telafisi olmayan maçlar oynayacağız
Rıza Çalımbay: "Lig çok zor ve uzun" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Artık telafisi olmayan maçlar oynayacağız" Çalımbay: "Takımıma inanıyorum ve güveniyorum"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "Lig çok zor ve uzun" Sivasspor Teknik ...
Sivas'ta Kızılırmak kısmen dondu; Altınyayla eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu (2)
YEREL HABERLER Sivas'ta Kızılırmak kısmen dondu; Altınyayla eksi 26 ...
Sivasspor, Kayseri maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Kayseri maçına hazırlanıyor
Sivas’ta ilginç görüntü, buhar içerisinde kayboldu Sivas’ta güneşli havanın etkisiyle karayolunda bulunan buz ve kar kütlelerinin erimesi buhar oluşmasına neden oldu. Buharın etkisiyle yolda seyreden araçlar adeta gözden kayboldu
YEREL HABERLER Sivas’ta ilginç görüntü, buhar içerisinde ...
Bu ilçe adeta dondu, Türkiye’nin en soğuk yeri oldu
YEREL HABERLER Bu ilçe adeta dondu, Türkiye’nin en soğuk yeri oldu
Elektrik arızası için gittikleri bölgede mahsur kaldılar Hem olumsuz hava hem de zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyorlar
YEREL HABERLER Elektrik arızası için gittikleri bölgede mahsur ...
Gürün Ziraat Odası dondurucu soğukta hayvanları unutmadı Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe ve beraberindekiler dondurucu soğukta sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER Gürün Ziraat Odası dondurucu soğukta hayvanları ...
Sivas'ta Kızılırmak kısmen dondu; Altınyayla eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
YEREL HABERLER Sivas'ta Kızılırmak kısmen dondu; Altınyayla eksi 26 ...
'Doğru kullanılmayan maske, ağızda mantara neden olabilir'
YEREL HABERLER 'Doğru kullanılmayan maske, ağızda mantara neden ...