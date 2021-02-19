Sivaslılar, cuma namazını dondurucu soğukta karla kaplı zeminde kıldılar Sivas’ta vatandaşlar, cuma namazını karla kaplı açık alanda eksi 9 dereceyi bulan soğukta ve kar yağışı altında kıldılar

Sivas’ta vatandaşlar, cuma namazını karla kaplı açık alanda eksi 9 dereceyi bulan soğukta ve kar yağışı altında kıldılar.
Sivas’ta aralıklarla etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kent merkezinde vatandaşlar, cuma namazını kılmak için camilere akın ettiler. Covid19 tedbirleri kapsamında cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar, cuma namazını karla kaplı açık alanda kıldılar. Karla kaplı zeminde namaz kılan vatandaşlar, kar yağışına ve eksi 9 dereceyi bulan soğuğa da aldırış etmediler. Tarihi Kale Camii'nde ve Ulu Cami'de vatandaşların kar yağışı altında namaz kıldığı anlar ise güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söylediler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.