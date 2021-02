Sivas'ta kar yağışı altında, eksi 6 derecede cuma namazı

Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi, bembeyaz oldu. Merkezdeki camide, içeride yer bulamayan cemaatten bazıları, eksi 6 derece hava sıcaklığı ile yağışa rağmen cuma namazını karlı zemin üzerinde kıldı.

Sivas kent merkezi, devam eden kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Cuma saatinin kar yağışına denk gelmesiyle kent meydanında ilgi çeken görüntüler oluştu. Meydandaki Osmanlı yapımı Kale Camisi'nde sosyal mesafe nedeniyle yer kalmayınca cemaatten bazıları, namazı karlı zemin üzerinde ve yağış altında kıldı. Yanlarında karton, naylon ve seccade getirenler, hava sıcaklığının eksi 6 derece olarak ölçüldüğü öğle saatlerinde karda namaz kıldı.

'İBADET HER YERDE YAPILABİLİR'

Kar yağışı altında ve karlı zemin üzerinde namaz kılmanın güzelliğinden bahseden Necmettin Resul Kündem (30), "Dinimizin güzelliği her yerde, her şekilde ibadetimizi gerçekleştirebilmemiz. Bizim için ibadetin bir yeri yok. Allah nasıl her yerde ise biz de onu her yerde anabiliyoruz. Bugün özellikle kar altında namaz kılmak için geldim. Bunun ayrı bir huşusu var. Hoş bir havada, güzel bir namaz eda ettik. Kar üzerinde namaz kılarken üzerinize kar yağmasının ayrı güzelliği var" dedi.

Cuma namazını kar üzerinde kılan Muhsin Sönmez (58) ise "Kendimi çok mutlu hissettim. Cuma namazı her yerde kılınabiliyor. Yağmurlu, karlı ve fırtınalı günlerde namazımızı kıldığımız da oldu. Rabb'im bugünlerimizi aratmasın. Ayrı bir zevki ve güzelliği oluyor namazın" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAlperen Yıldız

2021-02-19



