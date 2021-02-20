'Fotoperiyot' ile somon yumurtası üretimini ikiye katladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Fotoperiyot' ile somon yumurtası üretimini ikiye katladı

DHA

'Fotoperiyot' ile somon yumurtası üretimini ikiye katladı


Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/ ULAŞ (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, 1998 yılından beri alabalık ve somon balığı tesisi bulunan Orhan Çakırer, fotoperiyot yöntemi ile havuzlardaki balıkların yumurta verimini ikiye katladı. Normalde yılda 1 kez yumurta veren balıklara, fotoperiyot ile gündüz yanıltılması yapılarak 2 kez sağım gerçekleştiriliyor.
Ulaş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Tecer köyü yakınındaki Tecer Dağı eteklerine 1998 yılında kurulan tesisin sahibi Orhan Çakırer, alabalık ve somon üretimi yapıyor. Çakırer, Tecer Dağı'nda bulunan temiz kaynak suyunu kullanarak, fotoperiyot yöntemi ile havuzlardaki balıkların yumurta verimini ikiye katladı. Normalde yılda 1 kez yumurta veren balıklara, fotoperiyot ile gündüz yanıltılması yapılarak, 2 kez sağım gerçekleştiriliyor. Balıkların kalitesini ise sabit sıcaklığa sahip olan kaynak suyu belirliyor. Elde edilen yumurtalar, Suşehri ilçesindeki Çamlıgöze Barajı'nda bulunan üretim tesisine aktarılıyor. Çamlıgöze'de yetiştirilen balıklar da dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.
'GÜN IŞIĞINI GECE VE GÜNDÜZ AYNI SEVİYEDE TUTUYORUZ'
Tesislerinde organik ve katkı maddesiz mamaları tercih ettiklerini, sabit sıcaklıktaki sularda üretilen balıkların daha sağlıklı olduğunu belirten Orhan Çakırer, "Burada alabalık yumurtalarını farklı bir sistem olan fotoperiyot yöntemiyle üretiyoruz. Bahsettiğimiz fotoperiyot sisteminin özelliği ise gün ışığını gece ve gündüz aynı seviyede tutmaktır. Buradaki amaç senede bir defa yumurta veren balıkların 6 ayda bir olacak şekilde, senede 2 defa yumurta vermelerini sağlıyoruz. Balıkçıların tercih ettiği bir yöntemdir. Önceki yıllarda fotoperiyot yöntemiyle üretilen yumurtalar ABD'den geliyordu ama biz bugün Tecer Dağı eteklerinde Sivas'ta üretim yapabiliyoruz. Bizim ürettiğimiz balık yumurtaları öncelikle Suşehri'ne ardından da aracı firmalar ile Avrupa'ya kadar gidiyor. Biz Avrupa'ya balık ihraç ediyoruz" dedi.
'DAHA ERKEN YUMURTA ALABİLİYORUZ'
Balıklardan şimdi yılda 2 kez yumurta aldıklarını söyleyen Çakırer, "Avrupa'nın bizi tercih etmesinin sebebi ise sularımızın kirlenmemiş olmasıdır. Temiz sularda üretim yapıyoruz, sağlıklı balıklar gönderiyoruz. Burada kullandığımız su Türkiye'nin sayılı sularından bir tanesidir. Yaz, kış sıcaklığı sabit; burada buzlanma yaşanmaz. Yumurtaların sağlıklı bir şekilde çıkma oranı bu özelliklere sahip sularda daha yüksek oluyor. Balıklar için kullandığımız yemleri Suşehri'ndeki tesisten alıyoruz. Kendileri üretiyor ve içerisinde herhangi bir katkı maddesi yok. Bebek maması kadar güvenilir, organik balıklar üretiyoruz. Fotoperiyot sistemi ile aynı zamanda daha erken yumurta alabiliyoruz. Çünkü mayıs ayına geldiğimiz zaman Türkiye şartlarında yumurta bulmamız çok zor. Dolayısıyla üretimi de 2 katına çıkarmış oluyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2021-02-20 08:22:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

E-sınavlar Suşehri’nde de yapılacak
YEREL HABERLER E-sınavlar Suşehri’nde de yapılacak
Sivas'ın 2 ilçesinden sonra Divriği'de de vakalar sıfırlandı
YEREL HABERLER Sivas'ın 2 ilçesinden sonra Divriği'de de vakalar ...
Uzmandan karlı ve buzlu zemin önerisi: Penguen gibi yürüyün
YEREL HABERLER Uzmandan karlı ve buzlu zemin önerisi: Penguen gibi ...
Sahte parayla kumar oynayan şahıslara ceza yağdı Sivas’ta polis tarafından kumarhaneye dönüştürülen ikamete düzenlenen operasyonda sahte parayla kumar oynayan şahıslara toplamda 39 bin 422 TL ceza kesildi.
YEREL HABERLER Sahte parayla kumar oynayan şahıslara ceza ...
Evde kumara 39 bin TL ceza; çaydanlıktan iskambil kağıtları çıktı
YEREL HABERLER Evde kumara 39 bin TL ceza; çaydanlıktan iskambil ...
Sivas'ta kar yağışı altında, eksi 6 derecede cuma namazı
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı altında, eksi 6 derecede cuma ...
ÇEDAŞ'ın enerji timleri, eksi 15 derecede arıza gideriyor
YEREL HABERLER ÇEDAŞ'ın enerji timleri, eksi 15 derecede arıza ...
Enerji timlerini dondurucu soğuk ve kar durduramıyor Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas’ta ÇEDAŞ’ın enerji timleri 6 köyün elektriksiz kalmaması için paletli araçla bölgeye ulaşarak arızayı giderdiler
YEREL HABERLER Enerji timlerini dondurucu soğuk ve kar ...
Sivaslılar, cuma namazını dondurucu soğukta karla kaplı zeminde kıldılar Sivas’ta vatandaşlar, cuma namazını karla kaplı açık alanda eksi 9 dereceyi bulan soğukta ve kar yağışı altında kıldılar
YEREL HABERLER Sivaslılar, cuma namazını dondurucu soğukta karla ...
Belediyeden sınava gireceklere ulaşım kolaylığı Sivas Belediyesi Pazar günü ALES sınavına girecek olan adayların ulaşımda sıkıntı yaşamaması adına tüm mahallelerden ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek
YEREL HABERLER Belediyeden sınava gireceklere ulaşım kolaylığı Sivas ...
Altınyayla'da arazi toplulaştırma çalışmaları Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan bazı mahalleler ‘Toplulaştırma Projesi’ kapsamında yüzde 31 oranında toplulaştırıldı
YEREL HABERLER Altınyayla'da arazi toplulaştırma ...
Buzda düşmeye karşı penguen yürüyüşü önerisi Uzman Dr. Mustafa Kısa, buz ve karda kayıp düşmeye karşı penguen gibi yürünmesi gerektiğini söyledi
YEREL HABERLER Buzda düşmeye karşı penguen yürüyüşü önerisi Uzman Dr. ...
6 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta 6 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu
YEREL HABERLER 6 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu Sibirya ...
3 kez kanseri yendi, 4'üncüde yaşam mücadelesini kaybetti Sivas’ta iki kez böbrek nakli olup, 3 kez de kalınbağırsak kanserini yenen 29 yaşındaki Durukan Yıldız, 4. kez kansere yakalanıp yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER 3 kez kanseri yendi, 4'üncüde yaşam mücadelesini ...
Sivas'ta kar yağışı; 109 yerleşim yeri yolu kapalı
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı; 109 yerleşim yeri yolu kapalı
Sivas’ta karla mücadele Sivas’ta kar nedeniyle kapanan köy yollarında kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor
YEREL HABERLER Sivas’ta karla mücadele Sivas’ta kar nedeniyle ...
Devlete yük olmamak için kendi yollarını kendileri açıyor
YEREL HABERLER Devlete yük olmamak için kendi yollarını kendileri ...
Jandarma ekiplerinin doğurttuğu buzağıya “Çilekeş” ismini verdi Sivas’ın Zara ilçesinde kar yolları kapatınca jandarma ekiplerin yardımı ile dünyaya gelen buzağıya “Çilekeş” adı verildi
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinin doğurttuğu buzağıya “Çilekeş” ...
Uzay programı Türkiye’nin kalkınmasını sağlayacak Türkiye’nin Uzay ve Uçak Mühendislerini yetiştirecek önemli kurumlardan biri olmaya aday Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Türkiye’nin Milli Uzay Programının ülkeye birçok alanda önemli katkılar sağlayacağını belirtti
YEREL HABERLER Uzay programı Türkiye’nin kalkınmasını ...
Sivas'ta sosyal mesafeli Regaip Kandili programı
YEREL HABERLER Sivas'ta sosyal mesafeli Regaip Kandili programı
Sivas Valisi Ayhan, babasını kendi kıldırdığı namazla son yolculuğa uğurladı
YEREL HABERLER Sivas Valisi Ayhan, babasını kendi kıldırdığı namazla ...
Başkan Bulut, "Faizin ortadan bertaraf edilmesi lazım'' Başkan Uğur Bulut, 2020 yılı içerisinde iş yerini kapatan 616 esnaf olduğunu belirterek, “Bir sosyal patlamanın önüne geçmek istiyorsak burada kesinlikle faizin ortadan bertaraf edilmesi lazım’’ dedi
YEREL HABERLER Başkan Bulut, "Faizin ortadan bertaraf edilmesi ...
2. Lig Kırmızı Grup: Sivas Belediyespor: 2 - Pazarspor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig Kırmızı Grup: Sivas Belediyespor: 2 - ...
Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu, temizleme çalışmaları başladı Sivas’ın Gürün ilçesinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belediye ekiplerinin karla mücadelesi başladı
YEREL HABERLER Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu, temizleme ...