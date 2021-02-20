Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 25 - Üsküdar Belediyespor: 27

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Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Sivas Belediyespor Kulübü, Üsküdar Belediyespor Kulübü’nü konuk etti. Üsküdar Belediyespor mücadeleyi 2725 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Sivas Belediyespor ilerleyen dakikalarda rakibine karşı üstünlüğünü kurdu ve soyunma odasına 1311 önde girdi. İkinci yarıda ise konuk takım Üsküdar, kontrolü eline aldı ve maçı 2 sayı farkla 2725 kazandı.

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı bu skorun ardından ligde haftayı puansız kapattı. Üsküdar Belediyespor ise puanını 17’ye çıkartarak 4. sırada yer aldı.

Karşılaşmayı Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, yönetim kurulu üyeleri Melih Taşseten ve Davut Aşık takip etti.

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