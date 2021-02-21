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Altınkale'de sıcak-soğuk karşılaşması; 45 derece su, 50 metre sonra buz tutuyor

DHA

Altınkale'de sıcak-soğuk karşılaşması; 45 derece su, 50 metre sonra buz tutuyor


Eraydın AYTEKİNHüsnü Ümit AVCI/ SİVAS (DHA)SİVAS'ta, Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan ve sarı renkli travertenleriyle dikkat çeken 'Altınkale'de bugünlerde sıcak ve soğuk bir arada yaşanıyor. 45 derece sıcaklıktaki termal su, kentteki soğuk havanın etkisiyle Altınkale'nin traverten havuzlarına ulaşıncaya kadar buz tutuyor. Kış döneminde sıcak ve soğuk çatışmasının bir arada yaşandığı bölge, bu yönüyle ilgi çekiyor.
Sivas Valiliği'nce, kent merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde Pamukkale travertenleri model alınarak hazırlanan Altınkale projesi her mevsim güzelliği ile göz kamaştırıyor. Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle Altınkale adını alan bölge, Sivas'ta turizme ayrı bir boyut kazandırdı. Altınkale, kış mevsiminde farklı özellikleri ile ön plana çıkmaya başladı. Altınkale travertenlerine rengini veren 45 derece sıcaklığındaki kükürtlü termal su, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle yaklaşık 50 metre uzaklıktaki traverten havuzlarına ulaşıncaya kadar buz tuttu. Altınkale'nin traverten havuzlarının yüzeyi de buzla kaplandı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle kısa mesafede 45 dereceden donma seviyesine inen su, görenleri şaşırttı. Termal suyun çıktığı noktanın etrafındaki ağaçların da kaynak noktasından sıçrayan suyun etkisi ile buzla kaplandığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI
2021-02-21 09:47:24

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