Plastik poşet eğlenceli anlar yaşattı Sivas’ta etkili olan kar yağışı sonrası bir grup çocuk eline geçirdikleri poşetlerle karda kaymanın keyfini doyasıya yaşadı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta etkili olan kar yağışı sonrası bir grup çocuk eline geçirdikleri poşetlerle karda kaymanın keyfini doyasıya yaşadı.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken, çocukların ise keyifli anlar yaşamasına sebep oldu. Bir grup çocuk kent merkezi Şeyhşamil Mahallesi'nde boş bir araziyi kayak pistine çevirdi. Çocuklar eline geçirdikleri poşet, tahta ve kızaklarla karda kaymanın keyfini doyasıya yaşadı. Gönüllerince eğlenen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.