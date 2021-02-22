Kilo verenler korkmasın, bu ameliyatın izi gizlenebiliyor Dr. Öğr. Üyesi Umut Zereyak, vücut şekillendirme ameliyatı hakkında bilgiler vererek, ameliyat sonrası oluşan izlerin plastik cerrahi tarafından görünmeyecek yerlere konumlandırıldığını söyledi

Dr. Öğr. Üyesi Umut Zereyak, vücut şekillendirme ameliyatı hakkında bilgiler vererek, ameliyat sonrası oluşan izlerin plastik cerrahi tarafından görünmeyecek yerlere konumlandırıldığını söyledi.

Medicana Sivas Hastanesinde görevli Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi Umut Zereyak, vücut şekillendirme ameliyatı olan post bariatrik cerrahi ameliyatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Umut Zereyak, “Çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri olan obezitedir. Vücut şekillendirme olarak da bilinen post bariatrik cerrahi, genelde obezite ameliyatları, uygulanan sıkı diyet programları ve sporun yaygınlaşmasıyla beraber aşırı kilo kaybı sonrası cilt, ciltaltında sarkma ve şekil bozukluğu ciddi bir artış meydana gelmesi nedeniyle yapılmaktadır. Ciltte oluşan bu derin öbekler halinde katlantılar ve fazlalıkların bir dizi ameliyat ile giderilmesinin genel adına post bariatrik cerrahi diyoruz. Obezite cerrahi sonrasında üst kol, koltuk altı, göğüs yan bölgelerde sarkma, memelerde sönme, hacim kaybı ve sarkma meydana gelebilir. Ayrıca karın, bel, sırt bölgesindeki sarkma, popoda sarkma ve düzleşme, uyluk ve kasık bölgelerindeki sarkma ve gevşeklikler, yüzde hacim kaybına bağlı sarkmalarda olabilir. Bütün bu sarkmalar yapılacak operasyonlar ile giderilebilir’’ ifadelerini kullandı.



Zayıflayan herkes bu ameliyatı olabiliyor

Dr. Zereyak, zayıflamış tüm kişilerin post bariatrik ameliyatı olabileceğini belirterek, “Post bariatrik cerrahi ameliyatı herhangi bir yöntem ile zayıflamış tüm kişilerde uygulanabilir. Özellikle kısa sürede aşırı kilo verenlerde daha belirgin sarkıklar oluşacaktır. Kronik hastalıklar sorgulanacaktır. Fizik muayene ile karın önduvarda fıtık muayenesi yapılmalıdır. Ya da görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır. Daha önce varis tedavisi ya da damar bozukluğu ameliyat öncesi planlamada önemli yer tutar. Yoğun spordiyet programları ile hedef kiloya ulaşmış ve en az 6 ay bu kiloda sabit kalmış olan hastalar post bariatrik cerrahi için adaydırlar’’ diye konuştu.



Ameliyat sonrası ağrı olmuyor

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi Umut Zereyak, bu ameliyatta ağrı beklenmediğini söyleyerek,“ Aşırı kilo kaybı ile oluşan vücut deformiteleri kişiden kişiye göre farklılık gösterir. Bu nedenle ameliyat planlaması kişiye göre belirlenir. Genel anestezi altında genellikle hasta ile ortak bir karar sonrası herhangi bir seans 46 saati geçmeden yukarıdaki ameliyatların kombinasyonları yapılabilir. Ameliyat sonrasında korse giydirilir. Özellikle cilt fazlalığı olduğundan her kesi yerinde bir iz kalacaktır. Ancak bu izler plastik cerrahinin bir mahareti ile belli olmayacak ya da olabildiğince az görünecek yerlere konumlandırılacaktır. Ağrı genelde beklenmez. Ameliyat sonrası yatış süresi uygulanan ameliyatlara göre değişmekle beraber genellikle 2 veya 3 gündür. Uygun antibiyotik ağrı kesici ile taburcu olunabilir. Evde istirahat uygulanmalı, rapor verilebilir. Ameliyat sonrasında korse kullanımları gerekebilir. Bu ameliyatlarda kalıcı izler oluşacaktır, 46 ay civarında silikleşecek ve daha kabul edilebilir bir duruma gelecektir’’ dedi.



“Sigara bu ameliyat öncesi kesilmelidir’’

Dr. Öğr. Üyesi Umut Zereyak, sigaranın post bariatrik ameliyatı için tehlike oluşturduğunu ve ameliyat öncesi bırakılması gerektiğini dile getirerek, “Bu ameliyatlar acil bir operasyon değildir. En uygun şartlarda ameliyat gerçekleştirilecektir. Sigara olası tüm riskleri artırdığı için, bu ameliyat öncesi kesilmelidir. Tüm cilt sarkıklığı sonrası arkada biz iz mutlaka kalacaktır. Korse kullanılması iyileşmede önemli bir basamaktır. Ameliyat sonrasında oluşan izler daha sonra medikal estetik uygulamaları ile minimuma inmektedir’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.