Sivasspor, ligde 7. galibiyetini aldı

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Kayserispor maçı ile Süper Lig’de 24. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 7. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Kayserispor mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 24. maçını oynadı. Sahadan 20 galip ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 7. galibiyetini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 10 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin 2. haftasında BB Erzurumspor’u 20, ligin 5. haftasında Kayserispor’u 31, ligin 13. haftasında Konyaspor’u 10, 14. haftada Gençlerbirliği’ni 31, 18. haftada Gaziantep FK’yı 21 ve 24. haftada MKE Ankaragücü’nü 41 yenmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 24 mücadelede 28 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.

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