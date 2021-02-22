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Sivas’ta 1 yılda 286 şirket kuruldu TOBB verilerine göre Sivas’ta 2020 yılında 286 şirket kuruldu.

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2020 yılına ait 'Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri' ile ilgili elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaştı.

Sivas’ta 1 yılda 286 şirket kuruldu TOBB verilerine göre Sivas’ta 2020 yılında 286 şirket kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2020 yılına ait ‘Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri’ ile ilgili elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaştı.
TOBB’dan derlenen bilgilere göre 2019 yılında 238 şirket, 9 kooperatif ve 63 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu Sivas’ta 2020 yılında 286 şirket, 25 kooperatif ve 99 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.
2019 yılında Sivas’ta 52 şirket ile 11 kooperatif tasfiye edilirken 2020 yılında tasfiye edilen şirket sayısı 53, kooperatif sayısı ise 6 olarak kayıtlara geçti.
Şirket sermayesi 134 milyon lirayı aştı
Sivas’ta 2019’da 49 şirket, 6 kooperatif ve 65 gerçek kişi ticari işletmesi kapanırken 2020 yılında 71 şirket, 6 kooperatif, 117 de gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetlerine son verdi. Kentte 2019’da kurulan 238 şirketin sermayesi 79 milyon 555 bin lira iken 2020 yılında kurulan 286 şirketin sermayesi ise 134 milyon 135 bin lira olarak açıklandı.
TOBB; 2020 yılında kurulan yabancı sermayeli şirketlerin illere göre dağılımını da açıkladı. Yıl içerisinde Sivas’ta 8 limited şirket kuruldu. Yabancı şirketlerin sermayesi ise 3 milyon 470 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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