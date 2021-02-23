Bu ilçeye gelen 10 gün karantinada kalacak Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde vaka sayılarının artması nedeniyle ilçeye il dışından gelen vatandaşların 10 gün karantinada kalması kararlaştırıldı

Her şey bir şişlikle başladı!

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde vaka sayılarının artması nedeniyle ilçeye il dışından gelen vatandaşların 10 gün karantinada kalması kararlaştırıldı.

Covid19 tedbirleri kapsamında Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde il dışından gelen vatandaşların 10 gün süre ile karantinada kalması kararlaştırıldı. Koyulhisar Kaymakamlığının sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “İlçemizde vaka sayılarının hızlı bir artış göstermesi ve bu durumun kaynağının İstanbul başta olmak üzere il dışından gelen vatandaşlarımız olması sebebi ile, İlçe Hıfzıssıhha kurulumuzca İl dışından ilçemize gelen vatandaşlarımızın 10 gün süre ile karantinaya alınmaları, uyulmaması durumunda idari para cezası uygulanması kararı alınmıştır’’ ifadelerine yer verildi.

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