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Doğal gaz faturasında yüzde 25 düşüş için 'kombi' uyarısı

DHA

Doğal gaz faturasında yüzde 25 düşüş için 'kombi' uyarısı


Alperen YILDIZAyşe Mine EĞÜZ/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, havaların soğumasıyla kombilerin yüksek ayarda çalıştırılması, faturaları da kabarttı. Kombi servis sorumlusu Halil İbrahim Eliş (53), "Kombi bakımları, kesinlikle her 2 senede bir güvenilir yerlerde yapılmalı. Bakım yaptırılan kombide en kötü yüzde 20 ile 25 arasında tasarruf edilebilir. Ayrıca yoğuşmalı kombi kullanılması, tasarruf açısından önem taşıyor" dedi.
Sivas'ta, son günlerde sıfırın altında 10-15 derecelerde seyreden hava sıcaklığı, doğal gaz tüketimini artırırken, faturaların da yükselmesine neden oldu. Uzmanlar, doğal gaz faturalarında tasarruf sağlanması için kombi ve petek temizliğinin önemine dikkat çekti. Servis sorumlusu Halil İbrahim Eliş, kombi bakımı ve faturaların düşürülmesi konusunda tavsiyelerde bulundu.
Kombi bakımının sonbahar mevsimiyle birlikte kesinlikle güvenilir yetkili kişilere yaptırılması gerektiğinin altını çizen Eliş, "Kombi bakımının içerisinde eşanjör, fan ve bacasının temizlenmesi yer alıyor. Kombi bakımının yanı sıra bir de radyatör bakımı yer alıyor. Radyatör bakımında da makine ile temizleme önemli. Elle temizlemeyi kendiniz de yapabilirsiniz. Temizleme de kullanılan ilaç da çok önemli. Kötü ilaç radyatöre zarar verir. Kombi bakımı, kesinlikle her 2 senede bir güvenilir yerlerde yapılmalıdır. Bakım yaptırılan kombide en az yüzde 20 ile 25 arasında tasarruf edilebilir. Bunun haricinde tasarruf etmek isteyen vatandaşımız, eğer evi yalıtımlı ise kesinlikle oda termostatı taktırmalı. Taktırılan bu termostat en azından yüzde 15'lik bir tasarruf sağlar" dedi.
'YOĞUŞMALI KOMBİ DAHA TASARRUFLU'
Evlerde kullanılan hermetik ile yoğuşmalı kombi arasında önemli farklar olduğunu belirten İbrahim Eliş, "Bu iki kombi türü arasında her ay yüzde 20 yakıt tasarrufu farkı oluyor. Malum Sivas soğuk memleket, bu yüzden herkes yoğuşmalı kombiye artık geçmeli. Zaten hermetik kombi devlet tarafından da yasaklandı. Artık ne üreten ne de satan var. Her yerde artık yoğuşmalı kombi satılıyor. Eğer vatandaşlar kombilerini çok yakmak istemiyorlarsa belirli bir ayara getirdikten sonra sürekli yakacak. Kombi, hermetikse 40, yoğuşmalıysa 50 ile 55 dereceye ayarlanmalı" diye konuştu.
'ŞU AN EVLERDE KOMBİLER 24 SAAT ÇALIŞIYOR'
Evinde hermetik kombi kullandığını belirten Şükrü Öznalbant (50), "Kombim hermetik de olsa yoğuşmalı da olsa pek ısınamıyoruz çünkü çok yakmıyoruz. Kombide su seviyesi ve hava durumuna dikkat ediyoruz. Öte yandan yıllık bakımları oluyor, onu da pek yaptırdığımız söylenmez ama yine de yerine göre yaptırıyoruz. 3540 derece arasında hiç kapatmadan yakıyoruz kombiyi" dedi.
Kombisine kışlık bakım yaptırdığını söyleyen Cafer Vural (47) ise "Evimde yoğuşmalı kombi kullanıyorum çok da memnunum. Kombiyi 45 derecede gece gündüz hiç kapatmadan yakıyorum. Petekleri temizletip, kombiye kışlık bakımlarını hep yaptırıyorum. Bu bakımlar faturayı etkiliyor. Geçen ay petekleri temizlettikten sonra faturam 5060 lira daha düşük geldi" diye konuştu.
Binadaki alt ve üst katların boş olmasının da ısınmayı etkilediğini söyleyen Şerife Özmen (57) de "Benim kombimde bir sıkıntı yok. Benim ısınamama sorunum altta ve üstte komşumun olmaması. Evler boş olunca ben de ısınamıyorum. Kombimin yıllık bakımlarını yaptırıyorum ve sürekli kapatmadan yakıyorum çünkü ev soğuyunca tekrar ısıtamıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Alperen YILDIZAyşe Mine EĞÜZ
2021-02-24 08:25:06

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