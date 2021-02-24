Enerji timleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı



SİVAS, (DHA)ÇAMLIBEL Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (ÇEDAŞ) enerji timleri, zorlu kış şartlarında elektrik arızalarına müdahale ederken, olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını da unutmadı. Sivas'ın Kangal ilçesi kırsalında elektrik arızasını gideren ekipler, bölgede sık sık görülen dağ keçisi, tavşan ve keklik gibi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren ÇEDAŞ ekipleri, yaban hayvanlarını da unutmuyor. Zorlu kış şartlarında elektrik arızalarına çözüm üreten ÇEDAŞ'ın enerji timleri, karla kaplı arazilerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenebilmesi için yanlarında taşıdıkları yemleri de sahada uygun bölgelere bırakıyor. Sivas'ın Kangal ilçesi kırsalında oluşan elektrik arızasına müdahale eden enerji timleri, Özel İdare ekiplerinin yardımıyla ulaştıkları bölgede arızayı kısa sürede giderdi. Ekipler, arızayı giderdikten sonra yanlarında taşıdıkları ot ve buğdayı, bölgede sık sık görülen dağ keçisi, tavşan ve keklik gibi yaban hayvanlarının arazide ulaşabilecekleri noktalara bıraktı. Ayrıca bölgedeki dağ keçileri ise dronla havadan görüntülendi.

ÇEDAŞ Kangal İşletme Şefliği´nde görevli arıza giderim personeli Emre Türkmen, "Arızaya geldiğimiz bölgelerde arazide gezerken, kardan ve hava şartlarından dolayı yaban hayvanlarının besin bulamadığını gözlemliyoruz. Arızaya gittiğimiz zamanlarda doğaya olan sorumluluğumuzun bilinciyle araziye yaban hayvanları için ot ve buğday gibi yemler bırakıyoruz. Bizim bölgemizde keklik, tavşan ve dağ keçisi gibi yaban hayvanları bulunuyor. Bu hayvanlar için her zaman yiyecek getirmeye çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-02-24 12:15:06



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