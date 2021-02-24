Kimliğini evinde unuttu, imdadına halk otobüsü yetişti Sivas’ta bir genç, sınava giderken evinde unuttuğu kimliğini halk otobüsüyle almaya gitti o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Sivas’ta bir genç, sınava giderken evinde unuttuğu kimliğini halk otobüsüyle almaya gitti o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas kent merkezinde sınava gitmek için Sivas Belediyesi özel halk otobüsüne tercih eden genç, ineceği durağa geldiğin de kimliğini evde unuttuğunun fark etti. Gencin, durumu otobüs şoförüne bildirmesi üzerine içinde yolcu bulunan halk otobüsü şoförü rotasını değiştirerek gencin evine gitti. Halk otobüsü şoförü, kimliğini evinden alan genci durakta bıraktı ve sınavda başarılar diledi. Genç, durakta başka bir otobüse bindirilerek sınava merkezine kapılar kapanmadan yetiştirildi.



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