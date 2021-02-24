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Balkondan düşen 2 yaşındaki Melisa'nın ailesi, tedavi için destek bekliyor

DHA

Balkondan düşen 2 yaşındaki Melisa'nın ailesi, tedavi için destek bekliyor


Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, geçen yıl Kurban Bayramı'nda 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Melisa Yağmur'un (2) iç organları hasar gördü. Tedavi ve kontroller için Ankara'ya götürülüp, getirilen ve sağlık sorunları nedeniyle özel mamalarla beslenen Melisa'nın babası İzzet Yağmur, masrafları karşılamakta zorluk çektiğini belirterek, yardım beklediklerini söyledi.
Kent merkezinde Kılavuz Mahallesi´nde yaşayan Fadime (34) ve İzzet (37) Yağmur çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü Melisa Yağmur, Kurban Bayramı'nda 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Ailesinin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırılan Melisa Yağmur'un sol gözünde görme kaybı meydana gelirken, aylarca alçıda kalmasına bağlı olarak bacak kısalığı, dalağında patlama ve pankreasta yırtılma oluştu. Hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edilen Melisa'nın sağlık sorunları nedeniyle tedavisi ve kontrolleri sürüyor ayrıca özel mamayla besleniyor. 
'MASRAFLARIN ALTINDAN KALKAMIYORUM'
Ecza deposunda çalışan baba İzzet Yağmur, sık sık tedavi için Ankara'ya gittiklerini, mama ve iğne giderleri nedeniyle tedavi masraflarını karşılamakta zorlanmaya başladığını dile getirerek, "Melisa'nın rutin kontrolleri Ankara'da yapılıyor. Rutin kontrol için Ankara'ya gitmek zorundayız; ancak bu masrafların altından kalkamıyorum ve çocuklarıma bakabilmek için yardım istiyorum" diye konuştu.
İzzet Yağmur, büyük kızının da epilepsi hastası olduğunu belirterek, "Büyük kızımın tanımlanmamış epilepsi rahatsızlığı ve yüzde 60 raporu var. Büyük kızımın yanı sıra en küçük çocuğum olan Melisa'nın iki sefer kalbi durdu, doktorlar tarafından hayata döndürüldü. 23 gün boyunca yoğun bakımdan sonra 7 gün servis bakımında kaldı. Düşmeye bağlı birçok rahatsızlığı meydana geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde ilk tedavimiz gerçekleşti" dedi.
'ÇOCUĞUMUN KURTULMASINI İSTİYORUM'
Melisa'ya daha ileri düzeyde tedavi aldırmak istediğini söyleyen baba Yağmur, şöyle konuştu:
"Çocuğumu tedavi için sürekli Ankara´ya götürmem gerekiyor. Maddi gücüm artık yetmiyor. Her Ankara'ya gidiş- gelişimiz, 2 bin TL'ye mal oluyor. Çocuğumun kurtulmasını, daha ileri düzeyde tedavi görmesini istiyorum. Bir çocuğumun durumunu iyileştireyim, derken diğer çocuklarımın da rızkını kısmamak istiyorum. Desteğe çok ihtiyacım var. Melisa'nın ilk düşmesinde dalağı patlamıştı, dalağını aldılar. Pankreasta yırtılma vardı; akciğer, karaciğerde hava kaçaklarının olduğu söylendi. O gün hayatta durmamız zaten dualarla oldu. Biz çocuğumuzu önce Allah'a sonra doktorlara emanet ettik. Düşmeye bağlı gerçekleşen travmada karın bölgesinde hasar oluştu. Şu anda yeme içmesinde bile bizim gibi beslenemiyor. Özel mamalar ile besleniyor. 1 aylık mama 90 adet veriliyor. Bu mamanın yüzde 80'lik bölümünü devlet karşılıyor. Benim karşıladığım kısmı yüzde 20'lik bölümü. Aylık mama almamız gerekiyor, bu mamaların fiyatı da aylık 300-400 TL tutuyor."
'İĞNELERİ VURULMAZSA HAYATİ RİSKİ VAR'
Melisa'nın tedavisinde kullanılan iğnelerinin de pahalı olduğunu belirten Yağmur, "Yeşil reçete ilacımız var ve onu kullanıyoruz ve oradaki ilaçlara da ödeme yapıyorum. Düşmenin etkisi ile iç organların zarar görmesine bağlı menenjit, zatürre ve grip iğnesi oluyor. Bunların haricinde vurulması gereken bir iğne daha var. Şu ana kadar olan iğneleri bir şekilde karşıladık. İlerleyen zamanda tekrar iğne vurulması gerekirse alacak durumum yok. 3 tane doktordan imzalı belge var eğer kızım bu iğneleri vurulmazsa hayati riski olduğu söyleniyor" dedi.
'ÇOCUKLARIM İYİ OLSUN, BAŞKA ŞEY İSTEMİYORUM'
Anne Fadime Yağmur ise "Kurban Bayramı'nın ikinci günüydü, Melisa´yı yatağına yatırdım. Kardeşi Melisa´nın yatağında olmadığını söyledi. Aşağıdan sesler duymaya başladım, aşağı inince Melisa´nın kafası şiş, bezi çıkmış, elbiseleri ise o düşmenin hızıyla üzerinden çıkmıştı. Gördüğüm sadece üzerinde zıbını ve kan vardı. Benim duygularımı anlatmamın imkanı yoktur. Şu an içimdekileri kimse anlayamaz. Çocuklarım iyi olsun, ben başka hiçbir şey istemiyorum. Akşam olunca uyku uyumuyorum; bir Melisa´nın yanındayım bir Nisa´nın yanındayım. 'Melisa atak geçirecek mi, Nisa nöbet geçirecek mi?' diye geçiyor benim günlerim. Ne gündüzüm var ne gecem, hep kızların peşindeyim. Benim her şeyim onlar için" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ
2021-02-24 16:07:54

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