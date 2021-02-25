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Diş tedavisinde, koronavirüs riskine karşı 'cam bölme' dönemi

DHA

Diş tedavisinde, koronavirüs riskine karşı 'cam bölme' dönemi


Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesi kliniklerinde koronavirüs salgınının başlaması ile alınan önemler, son dönemde üst seviyeye çıkarıldı. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin aksamaması için kişisel koruyucu ekipman ve kliniklerin dezenfeksiyonundan sonra muayene alanları da cam bölmeler ile birbirinden ayrıldı. Yapılan cam bölmeler ile klinikler, birbirinden bağımsız ve steril hale getirildi. Hekim, yardımcı personel ve hasta sağlığına ilişkin riski en aza indirdiklerini belirten Dekan Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, "Pandeminin ne kadar süreceği bizim için önemli değil. Bu altyapıyla kalite standartlarını artırmış olduk" dedi.
SCÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde, öğrencilerin eğitimi ve hasta tedavisinde daha önce yan yana bulunan klinikler için koronavirüs salgını sonrası yeni çalışma yapıldı. Diş tedavisi yapılan alanlar, cam bölmelerle birbirinden ayrılırken, temas riski azaltıldı. SCÜ Diş Hekimliği Klinik Bilimler Bölümü Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, yapılan cam bölmeler hakkında bilgi verdi. Koronavirüs salgını sürecinin başlaması ile birçok diş hekimliği fakültesinin kapandığını hatırlatan Hubbezoğlu, "6 Mart itibarıyla pandemi süreci başladıktan sonra fakültemiz Sağlık Bakanlığı'nın emriyle kapandı. 3 aylık bir süreçten sonra 20 Haziran itibarıyla Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan´ın talimatları ile birlikte normalleşme sürecine geçildi. Bu süreçte fakültemizde özel muayenehane oluşturmaya başlandı. 1 Temmuz´dan itibaren fakültemizde yaklaşık 44 tane özel cam bölme odaları yaptık. Onun dışında da 30´a yakın normal şekilde hocalarımız için yapılan muayene odalarımız da vardı. Şu anda 70 civarında muayene odalarımız mevcut. Sağlık Bakanlığı, bu salgın süreci ortaya çıktıktan sonra her hastanın ve doktorun özel oda olmadan hasta bakamayacağını ve bu odaların özellikle havalandırmalı odalar olacağını söyledi. Biz de bunun üzerine fakültemizde Rektörümüz Alim Yıldız´ın katkıları ile bu cam bölmeleri inşa ettik" dedi.
'HİZMET SUNUYORUZ'
Cam bölmelerin kalıcı olarak, her şey gözetilerek, yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Hubbezoğlu, "Pandemi 3 ay sonra bitse de bitmese de bizim için fazla önemli değil. Yaptığımız bu altyapı ile hem kalite standartlarını artırmış olduk hem de Sivas ve bölge halkına hizmet sunacağız. Birinci dönem 5´inci sınıf öğrencilerimizi ikiye bölerek seyreltilmiş olarak fakülteye getirdik ve bu süreç içerisinde güzel hizmetler sunduk. Ama bu yaptığımız kabinlerin sayısına göre öğrencileri çağırmış olduk. İkinci dönem 4´üncü sınıf öğrencileri de gelecek. Onların 5´inci sınıf olmaları için mutlaka birebir eğitim görmeleri gerekiyor. Bu yüzden de öğrenci sayımıza göre 22 tane daha özel kabinler yapmaya devam edeceğiz. Biz üst düzey kalıcı önlemler alıyoruz. Hangi virüs olursa olsun standartlarımızı yükselterek hizmet vermeye devam ediyoruz. Altyapımızı Sağlık Bakanlığı'nın standartları doğrultusunda güçlendirdik. Bundan sonraki süreçte fakültemizin herhangi bir şekilde kapanma şansı yok" diye konuştu.
'DİĞER FAKÜLTELERE ÖRNEK OLDU'
Son 9 aydır baktıkları hastalarda herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirten Prof. Dr. Hubbezoğlu, "Biz bu pandemi sürecinde şunu gördük; altyapımızı güçlendirerek alüminyumdan şık tasarımlar düşündük. Aralarda lamine camlar ya da 8 milimetre damperli camlar kullanıldı. Yaptığımız yerler ömürlük oldu. Bu altyapı ile Sivas ve İç Anadolu bölgesindeki pek çok şehre hizmet veriyoruz. Hasta yoğunluğumuz çok fazla ama elimizden geldiği kadar bu yeni kabinlerimizi yaparak da fakültemizin kapasitesini yüzde 70-75 civarına çıkartmayı hedefliyoruz. Farklı illerden hasta gelmesinin sebebi de birçok yerde fakülteler altyapılarını oluşturamadılar ya da yapım esnasında olan binalar yarıda kaldı. Diğer illerde ki dekanlarımızla da projemizi paylaşıyoruz. Türkiye'de ikinci dönem birçok fakülte bize benzer çalışma yaparak hizmete açılacak. Maske ve siperlik takmaya özellikle dikkat ediyoruz çünkü ağız ve gözler virüsün bulaşma yolları. Dikkat ettiğimiz zaman bulaş riski kalmıyor. Bizim için önemli olan hem gözümüzü hem de ağzımızı korumak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ
2021-02-25 08:37:23

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