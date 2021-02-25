Hiç bu kadarı bir arada görüntülenmemişti Sivas’ın Divriği ilçesinde doğaya yem bırakan Jandarma ekipleri, drone ile sayıları 15’i geçen yaban keçilerini bir arada görüntüledi

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Sivas’ın Divriği ilçesinde doğaya yem bırakan jandarma ekipleri, drone ile sayıları 15’i geçen yaban keçilerini bir arada görüntüledi.

Sivas’ın Divriği ilçesinde Jandarma ekipleri, doğada yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını unutmadı. Ekipler, devriyeleri esnasında araziye yem bırakıyor. Jandarma ekiplerinin geçtiğimiz günlerde araziye yem bıraktıkları esnada sayıları 15’i geçen yaban keçisi sürüsünü görüntülemeyi başardı. Drone ile çekilen görüntüler belgeselleri aratmadı. Yaban keçilerini dronu görünce kaçışmaları güzel görüntüler oluşturdu.

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