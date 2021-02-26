Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı



SİVAS, (DHA)SİVAS Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, mekanik tesislerde olası mahsur kalmalara yönelik kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Sivas İl Özel İdaresi Buruciye A.Ş. öncülüğünde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, kayak tesisinde teknik bir arızadan dolayı telesiyej sisteminde arıza meydana geldi. Telesiyej kabininde mahsur kalan 2 kayakçı için gerekli önlemler alındıktan sonra kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye UMKE ve Yıldız Dağı Arama Kurtarma ve Pist Güvenlik ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemi alarak telesiyeje çıkan ekipler, mahsur kalanları halat yardımıyla güvenli bir şekilde indirdi. Kurtarılanlar, kar motoruyla merkezdeki tesislere götürüldü.

'MERKEZİN GÜVENLİ OLDUĞUNU GÖSTERMİŞ OLDUK'

Tatbikat hakkında bilgi veren Yıldız Dağı Kayak Merkezi Teknik Sorumlu Bayram Çelik, "Bugün kendi içimizde yetiştirdiğimiz arama kurtarma ve UMKE ekipleri ile beraber kurtarma tatbikatı yaptık. Yaparken bütün güvenlik önlemlerimizi alarak kabinde bulunan misafirlerimizi bir sıkıntı olmadan indirdik. Bu şekilde Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin ne kadar güvenli olduğunu da göstermiş olduk. Bu bağlamda tüm kayak severleri kayak merkezimizde ağırlamaktan gurur duyarız" dedi.

Senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan ve ekipler tarafından kurtarılan Aslıhan Okatan ise "Arama kurtarma ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak bizi indirdi. Bu deneyimi bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-02-26 11:05:13



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