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Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

DHA

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır


SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı. 
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Havayolu ile Trabzon'a gidecek olan kırmızı-beyazlılar ardından karayoluyla Rize'ye geçerek maç saatini bekleyecek. Kırmızı-Beyazlılarda kart cezalısı Uğur ile sakatlıkları bulunan Appindangoye ve Caner forma giyemeyecek. Sivasspor'un yarınki maça Muammer Zülfikar, Ahmet, Robin, Camara, Ziya, Erdoğan, Hakan, Cofie, Gradel, Fayçal ve Yatabare ilk 11'i ile başlaması bekleniyor.
Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Özgür Yankaya görev yapacak.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2021-02-26 14:23:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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