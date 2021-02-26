Vali Ayhan’ın babası için mevlid okundu Sivas Valisi Salih Ayhan’ın vefat eden babası merhum Ednail Ayhan için mevlid programı düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas Valisi Salih Ayhan’ın vefat eden babası merhum Ednail Ayhan için mevlid programı düzenlendi

Geçtiğimiz günlerde Sivas Valisi Salih Ayhan’ın Bayburt’ta yaşayan babası Ednail Ayhan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camiinde merhum Ednail Ayhan için mevlidi şerif okundu. Mevlit programına Vali Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve Rektör yardımcıları katılım gösterdi. Programda Kuranı kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.