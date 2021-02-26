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Sivas'ta asılsız çağrı oranı düştü Vali Salih Ayhan Sivas’ta salgın sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen çağrı sayısının yüksek olduğunu ancak geçen yıla oranla bu yıl asılsız çağrı oranlarının düştüğünü söyledi

İHA

Sivas'ta asılsız çağrı oranı düştü Vali Salih Ayhan Sivas’ta salgın sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen çağrı sayısının yüksek olduğunu ancak geçen yıla oranla bu yıl asılsız çağrı oranlarının düştüğünü söyledi

Vali Salih Ayhan Sivas’ta salgın sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen çağrı sayısının yüksek olduğunu ancak geçen yıla oranla bu yıl asılsız çağrı oranlarının düştüğünü söyledi.
Sivas’ta 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Ahmet Muammer Bey salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Salih Ayhan başkanlık ederken toplantıya komisyon üyeleri katılım gösterdi. Toplantıda konuşan Vali Ayhan, acil numaraların tek numarada birleştirilmesinin faydalarını gördüklerini ifadece ederek “Bildiğiniz gibi tüm acil çağrıların 112’de birleştirilmesiyle acil durumlarda birden fazla numara bilme zorunluluğu ortadan kalkmıştı. Bunun en büyük faydasını da bir yıldır mücadele ettiğimiz salgın sürecinde görmüş olduk. Şu ana kadar verdiğiniz ve şu andan sonra da vermeye devam edeceğiniz bu eşsiz mücadele için teşekkür ediyorum ” dedi.
Asılsız çağrılar cezasız kalmıyor
Vali Ayhan, asılsız aramalar karşı idari para cezasının uygulandığını belirterek, “Her zaman olduğu gibi bu süreçte de, tüm acil çağrılar kayıt altına alındı. Ancak yaşadığımız en büyük sorun gereksiz, asılsız çağrılar. Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların birçoğu acil olaylar olmadığı gibi, bunların dışında yanlışlıkla aramalar, asılsız aramalar, suistimal amaçlı aramalar, bilgi alma amacıyla aramalar söz konusu. Geçmiş yıla nazaran asılsız çağrı oranlarında ciddi bir düşüş olması sevindirici. İlimizde 2019 yılında 112 Acil numarasına yapılan 689 bin 556 çağrının yüzde 58’i asılsızdı. 2020 yılında ise 1 milyon 98 bin 729 çağrının 462 bin 472’si yani yüzde 42’si maalesef asılsız. Geçen yıla nazaran salgın sebebiyle çağrı sayısında ciddi bir artış var. Ancak asılsız çağrı sayımız hala yüksek. Asılsız çağrı oranı düşmüş olsa da vatandaşlarımızdan bu konuda hassas ve duyarlı olmalarını beklerken ilgili mercilerden de gerekli önlemleri almalarını istiyoruz. 112 Çağrı Merkezini asılsız aramalara karşı İdari Para Cezası uygulandığının vatandaşlarımız tarafından bilinmesinde fayda var. Bunun için tanıtım faaliyetlerine devam etmenin yararlı olacağını düşünüyorum’’ şeklinde konuştu.
Toplantı, komisyon üyelerinin değerlendirmesi ve önerileri ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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