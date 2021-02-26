Sivas'ta 70 bin öğrenci yüz yüze eğitime başlayacak



Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta yaklaşık 70 bin öğrenci, kademeli normalleşme süreciyle 1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak. Sivas'ta 80 bin kişinin aşılandığını belirten Vali Salih Ayhan, "Okulları güvenle açacağız ama tedbirleri de uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yüz yüze eğitim öncesi okullarda alınan tedbirleri incelemek üzere Şemsi Sivasi İmam Hatip Ortaokulu ile Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu´nu ziyaret etti. Okul müdürlerinden öğrenci kapasitesi ve salgına karşı alınan önlemler hakkında bilgi alan Vali Salih Ayhan, daha sonra öğretmenler ile bir araya geldi. Vali Ayhan, 15 Şubat´ta köy okullarında başlayan eğitimöğretimin kademeli olarak il genelinde de başlayacağını ifade etti.

650´YE YAKIN OKUL `OKULUM TEMİZ SERTİFİKASI´ ALDI

Seyrek nüfusa sahip olan köy ve ilçelerde ortaokul, birleştirilmiş sınıflar, anaokulları ve bağımsız okullarda eğitimöğretimin devam ettiğini anlatan Vali Ayhan, kademeli artış sağlanarak, 8 ve 12'nci sınıfların 1 Mart tarihinde ders başı yapacağını belirtti.

Dünyanın salgın nedeniyle zor bir süreç yaşadığını anlatan Vali Ayhan, çocukların eğitim-öğretimden uzak kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde her türlü fedakarlığın yapıldığını söyledi. Küresel salgınla mücadelede eğitim camiasının büyük fedakarlıklar gösterdiğini, özellikle maske ve dezenfektan üretimleri noktasında da okulların önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Vali Ayhan, "Sağlık çalışanlarımıza, eğitim camiamıza ve Vefa Sosyal Destek Gruplarımıza yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Okullarımızın tekrar kısıtlamaya tabii olmaması için tertipli, düzenli bir şekilde kurallara hepimizin riayet etmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği hijyen ve enfeksiyon standartları kapsamında 650´ye yakın okulumuzun `Okulum Temiz Sertifikası´nı almış bulunmaktayız" dedi.

VELİLERE GÜVEN ÇAĞRISI

1 Mart´ta başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili velilere çağrıda bulunan Vali Salih Ayhan, okullarda her türlü önlemin alındığına dikkati çekerek, "Okullarımızı güvenle açıyoruz. Öğretmenlerimiz, okullarına başlayacak öğrencilerimizle buluşmak için heyecanla bekliyor. Hem öğretmenlerimiz hem velilerimiz hem de biz idareciler bu heyecana hep beraber ortak olacağız. İnşallah pazartesiden itibaren okullarımız çocuklarımızın sesleriyle şenlenecek. Sivas, salgınla mücadeleyi başarılı bir şekilde yürütüyor. Vaka sayısı açısından da Türkiye´de en başarılı illeri arasında yer alıyoruz ama yine de rehavete kapılmayacağız. Tedbirleri dikkatli şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın eğitimden mahrum olmaması için her türlü hassasiyeti hep birlikte göstereceğiz" diye konuştu.

`GERİ KALAN ÖĞRENCİLER DE İNŞALLAH KISA SÜREDE OKULLARINA KAVUŞACAK´

Vali Ayhan, ortaokul 5, 6, 7 ve lise 9, 10, 11'inci sınıfların da açılması için gerekli değerlendirmelerin yapılacağını dile getirerek, "Şu an için bu kategorideki sınıflarımız açmayı düşünmüyoruz. İnşallah bakanlığımızın belirlediği periyot ve kriterlere uygun bir şekilde alacağımız kararlar son derece önemli. Çocuklarımız online eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek. Meslek lisesi öğrencilerimizin de uygulama derslerini okullarında vermeye devam edeceğiz. İnşallah 1 Mart itibarı ile de yaklaşık 70 bin öğrencimiz okullarına kavuşmuş olacak. 115 bin öğrencisi bulunan Sivas´ta geri kalan öğrencilerimiz de inşallah kısa süre içinde okullarına kavuşacak" dedi.

'80 BİN KİŞİYE AŞI UYGULANDI'

İl genelinde aşılama faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Salih Ayhan, şu ana kadar 80 bin kişinin aşısının yapıldığını aktardı. Vali Salih Ayhan, köy okullarında görev alan öğretmenlerden başlayarak, kısa süre içinde tüm öğretmenlerin aşılarının yapılacağını belirterek, "Mart ayının sonuna kadar Sivas genelinde 200 bin kişiyi aşılamış olacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Ayşe Mine EĞÜZ

2021-02-26 18:28:56



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