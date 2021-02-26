Sivas'ta 70 bin öğrenci yüz yüze eğitime başlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta 70 bin öğrenci yüz yüze eğitime başlayacak

DHA

Sivas'ta 70 bin öğrenci yüz yüze eğitime başlayacak


Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta yaklaşık 70 bin öğrenci, kademeli normalleşme süreciyle 1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak. Sivas'ta 80 bin kişinin aşılandığını belirten Vali Salih Ayhan, "Okulları güvenle açacağız ama tedbirleri de uygulamaya devam edeceğiz" dedi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, yüz yüze eğitim öncesi okullarda alınan tedbirleri incelemek üzere Şemsi Sivasi İmam Hatip Ortaokulu ile Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu´nu ziyaret etti. Okul müdürlerinden öğrenci kapasitesi ve salgına karşı alınan önlemler hakkında bilgi alan Vali Salih Ayhan, daha sonra öğretmenler ile bir araya geldi. Vali Ayhan, 15 Şubat´ta köy okullarında başlayan eğitimöğretimin kademeli olarak il genelinde de başlayacağını ifade etti.
650´YE YAKIN OKUL `OKULUM TEMİZ SERTİFİKASI´ ALDI
Seyrek nüfusa sahip olan köy ve ilçelerde ortaokul, birleştirilmiş sınıflar, anaokulları ve bağımsız okullarda eğitimöğretimin devam ettiğini anlatan Vali Ayhan, kademeli artış sağlanarak, 8 ve 12'nci sınıfların 1 Mart tarihinde ders başı yapacağını belirtti.
Dünyanın salgın nedeniyle zor bir süreç yaşadığını anlatan Vali Ayhan, çocukların eğitim-öğretimden uzak kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde her türlü fedakarlığın yapıldığını söyledi. Küresel salgınla mücadelede eğitim camiasının büyük fedakarlıklar gösterdiğini, özellikle maske ve dezenfektan üretimleri noktasında da okulların önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Vali Ayhan, "Sağlık çalışanlarımıza, eğitim camiamıza ve Vefa Sosyal Destek Gruplarımıza yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Okullarımızın tekrar kısıtlamaya tabii olmaması için tertipli, düzenli bir şekilde kurallara hepimizin riayet etmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği hijyen ve enfeksiyon standartları kapsamında 650´ye yakın okulumuzun `Okulum Temiz Sertifikası´nı almış bulunmaktayız" dedi.
VELİLERE GÜVEN ÇAĞRISI
1 Mart´ta başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili velilere çağrıda bulunan Vali Salih Ayhan, okullarda her türlü önlemin alındığına dikkati çekerek, "Okullarımızı güvenle açıyoruz. Öğretmenlerimiz, okullarına başlayacak öğrencilerimizle buluşmak için heyecanla bekliyor. Hem öğretmenlerimiz hem velilerimiz hem de biz idareciler bu heyecana hep beraber ortak olacağız. İnşallah pazartesiden itibaren okullarımız çocuklarımızın sesleriyle şenlenecek. Sivas, salgınla mücadeleyi başarılı bir şekilde yürütüyor. Vaka sayısı açısından da Türkiye´de en başarılı illeri arasında yer alıyoruz ama yine de rehavete kapılmayacağız. Tedbirleri dikkatli şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın eğitimden mahrum olmaması için her türlü hassasiyeti hep birlikte göstereceğiz" diye konuştu.
`GERİ KALAN ÖĞRENCİLER DE İNŞALLAH KISA SÜREDE OKULLARINA KAVUŞACAK´
Vali Ayhan, ortaokul 5, 6, 7 ve lise 9, 10, 11'inci sınıfların da açılması için gerekli değerlendirmelerin yapılacağını dile getirerek, "Şu an için bu kategorideki sınıflarımız açmayı düşünmüyoruz. İnşallah bakanlığımızın belirlediği periyot ve kriterlere uygun bir şekilde alacağımız kararlar son derece önemli. Çocuklarımız online eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek. Meslek lisesi öğrencilerimizin de uygulama derslerini okullarında vermeye devam edeceğiz. İnşallah 1 Mart itibarı ile de yaklaşık 70 bin öğrencimiz okullarına kavuşmuş olacak. 115 bin öğrencisi bulunan Sivas´ta geri kalan öğrencilerimiz de inşallah kısa süre içinde okullarına kavuşacak" dedi.
'80 BİN KİŞİYE AŞI UYGULANDI'
İl genelinde aşılama faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Salih Ayhan, şu ana kadar 80 bin kişinin aşısının yapıldığını aktardı. Vali Salih Ayhan, köy okullarında görev alan öğretmenlerden başlayarak, kısa süre içinde tüm öğretmenlerin aşılarının yapılacağını belirterek, "Mart ayının sonuna kadar Sivas genelinde 200 bin kişiyi aşılamış olacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Ayşe Mine EĞÜZ
2021-02-26 18:28:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

70 bin öğrenci yüz yüze eğitime başlıyor Sivas'ta da yaklaşık 70 bin öğrenci, 1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak
YEREL HABERLER 70 bin öğrenci yüz yüze eğitime başlıyor Sivas'ta da ...
Sivas'ta asılsız çağrı oranı düştü Vali Salih Ayhan Sivas’ta salgın sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen çağrı sayısının yüksek olduğunu ancak geçen yıla oranla bu yıl asılsız çağrı oranlarının düştüğünü söyledi
YEREL HABERLER Sivas'ta asılsız çağrı oranı düştü Vali Salih Ayhan ...
Vali Ayhan’ın babası için mevlid okundu Sivas Valisi Salih Ayhan’ın vefat eden babası merhum Ednail Ayhan için mevlid programı düzenlendi
YEREL HABERLER Vali Ayhan’ın babası için mevlid okundu Sivas Valisi ...
Perakende sebze hali yenileniyor Sivas Belediyesi, esnaflara ve vatandaşlara sıkıntı oluşturan, etrafındaki tarihi eserlere yakışmayan perakende sebze halinin yenilenme çalışmalarına başlıyor
YEREL HABERLER Perakende sebze hali yenileniyor Sivas Belediyesi, ...
Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
Sivasspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Sivasspor taktik çalıştı
Soğuk hava su hattını bile dondurdu Sivas’ın Zara ilçesinin su ihtiyacını karşılayan Kösedağ su hattı, soğuk havanın etkisiyle dondu. Belediye ekiplerinin donan su hattındaki çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Soğuk hava su hattını bile dondurdu Sivas’ın Zara ...
Cezaevi müzeye dönüşüyor Sivas’ta Sultan İkinci Abdülhamit Han'ın mektep olarak inşa ettirdiği, 60 darbesi sonrasında 58 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılan Hamidiye Mektebini müzeye dönüştürme çalışmalarında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Cezaevi müzeye dönüşüyor Sivas’ta Sultan İkinci ...
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı
YEREL HABERLER Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı
Rizespor ile Sivasspor 18. randevuda
YEREL HABERLER Rizespor ile Sivasspor 18. randevuda
Patlayan cep telefonu yaraladı
YEREL HABERLER Patlayan cep telefonu yaraladı
Sivas’ta 1 yılda 788 çift boşandı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Sivas’ta 2020 yılında 788 çift boşandı.
YEREL HABERLER Sivas’ta 1 yılda 788 çift boşandı Türkiye İstatistik ...
Nefes kesen tatbikat gerçeğini aratmadı Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde düzenlenen kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Nefes kesen tatbikat gerçeğini aratmadı Sivas Yıldız ...
4 kişiyi öldüren sanık: Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum
YEREL HABERLER 4 kişiyi öldüren sanık: Pişmanım, beraatimi ve ...
Sivas Valisi Ayhan: Günlük 20- 30 vakamız var, 70 bin kişi aşılandı
YEREL HABERLER Sivas Valisi Ayhan: Günlük 20- 30 vakamız var, 70 bin ...
4 kişiyi öldüren şahsın yargılanmasına başlandı Sivas’ta sevdiği kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren cinayet zanlısının yargılanmasına başlanıldı.
YEREL HABERLER 4 kişiyi öldüren şahsın yargılanmasına ...
Sivas’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu Sivas’ta Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirilerek 4 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu Sivas’ta ...
Sivasspor, Rize maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Rize maçına hazırlanıyor
Eski CHP ilçe başkanından 'Bölge toplantısına alınmadım' iddiası
YEREL HABERLER Eski CHP ilçe başkanından 'Bölge toplantısına ...
CHP’de süren bölünme Sivas’a da sıçradı Sivas’ın Akıncılar ilçesinde CHP İlçe Başkanı ve 52 üye istifa ederek, Muharrem İnce'nin saflarına geçti
YEREL HABERLER CHP’de süren bölünme Sivas’a da sıçradı Sivas’ın ...
Wushu sporcusu Mervenur, şampiyonluk madalyasını doktoruna hediye etti
YEREL HABERLER Wushu sporcusu Mervenur, şampiyonluk madalyasını ...
Rektör Yıldız; "Fikirlerde mayalanmaya ihtiyaç duyar'' Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin’ de paydaşlar arasında yer aldığı, “3. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı” nda konuşan Rektör Alim Yıldız, "Fikirler de mayalanmaya ihtiyaç duyar. On yıl önce konuştuğumuz şeylerin bugün gerçekleştiğini görüyoruz'' dedi
YEREL HABERLER Rektör Yıldız; "Fikirlerde mayalanmaya ihtiyaç ...
Ekonomiye katkı çevreye fayda sağlıyor, 100 ton gübre üretiliyor Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde kurulan 'Solucan Gübresi Üretim Tesis’ inde 100 ton gübre üretiliyor. Gübreler hem çevreye faydasıyla hem de ekonomiye katkısıyla çiftçinin kullanımına sunuluyor
YEREL HABERLER Ekonomiye katkı çevreye fayda sağlıyor, 100 ton gübre ...
Önce patladı sonra dondu, ortaya ilginç görüntüler çıktı Sivas’ta Paşabahçe mesire alanında soğuk havanın etkisiyle patlayan ve ardından donan çeşme ilginç görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Önce patladı sonra dondu, ortaya ilginç görüntüler ...