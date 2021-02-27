Doğum yapmak üzere olan eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı

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Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS´ta, aniden rahatsızlanan ve doğum yapmak üzere olan eşi Arzu Kara'yı (32) hastaneye yetiştirmek isteyen Ekrem Kara (39), kullandığı otomobille kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı. Hamile kadın, kaza sonrası ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Aniden rahatsızlanan 9 aylık hamile eşi Arzu Kara´yı hastaneye götüren Ekrem Kara, kullandığı 58 NE 808 plakalı otomobil ile Sivas Lisesi kavşağında Yusuf Aygün yönetimindeki 58 BL 499 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, doğum yapmak üzere olan Kara, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2021-02-27 12:59:22



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