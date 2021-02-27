Sivasspor’da Erdoğan kırmızı kart gördü! Erdoğan Yeşilyurt, Hatay maçında yok

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DG Sivasspor’un başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, Çaykur Rizespor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Erdoğan, gelecek hafta Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Süper Lig’in 27. haftasında golsüz beraberlikle sonuçlanan Rizespor Sivasspor karşılaşmasının 33. dakikasında kırmızıbeyazlıların tecrübeli futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, kırmızı kart gördü. Yeşilyurt’un rakibine yaptığı sert hareket sonrasında hakem Özgür Yankaya kırmızı kartını çıkardı.

Erdoğan, Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Hatayspor maçında görev alamayacak.

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