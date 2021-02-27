Sivasspor’da kaleci Muammer şoku!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 27. haftasında oynanan Çaykur RizesporDG Sivasspor mücadelesinde kırmızıbeyazlıların kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Lig’in 27. haftasında Rizespor’a konuk olan Sivasspor’da sakatlık şoku yaşandı. Kırmızıbeyazlıların başarılı kalecisi Muammer Yıldırım, topsuz alanda sakatlık geçirdi. Yıldırım, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından üzgün bir şekilde kenara geldi. 30 yaşındaki file bekçisinin yerine 60. dakikada oyuna yedek kaleci Ali Şaşal Vural girdi.

Yıldırım’ın durumu, yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.