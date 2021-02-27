Tırla otomobil çarpıştı: 2 yaralı Sivas’ta tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Sivas’ta tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 18.30 sıralarında Sivas Malatya karayolu Ulaş ilçesi Bostankaya köyü mevkiinde meydana geldi. Malatya istikametine ilerleyen S.T. idaresindeki 44 ABE 627 plakalı Tofaş marka otomobil, karşı şeritte ilerleyen Y.D. idaresindeki 50 AAR 461 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri karayolunda önlem aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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