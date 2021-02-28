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'Ekonomik kayak merkezi', evde kalmak istemeyenlerin tercihi

DHA

'Ekonomik kayak merkezi', evde kalmak istemeyenlerin tercihi


Eraydın AYTEKİNAyşe Mine EĞÜZ/ SİVAS (DHA)SİVAS'ta, Türkiye'nin en yeni ve sunulan imkanlarla en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, kısıtlama günlerinde evde kalmak istemeyenlerin tercihi oldu. Hafta sonunu eğlenceli geçirmek isteyenler, merkezdeki konaklama alanlarında kalarak, güneşli günde kayak keyfi yaptı.
Kent merkezine 58 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'nin en yeni kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, koronavirüs nedeni ile hafta sonları uygulanan kısıtlama günlerinde büyük ilgi görüyor. Hem kent merkezinden hem de çevre illerden gelen kayak severlerin ilgi gösterdiği merkez, kısıtlamadan bunalanlara nefes alma imkanı sunuyor. 2552 rakımlı Yıldız Dağı'nın yamacında kurulan ve sunduğu imkanlarla Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi durumunda bulunan tesis, hem profesyonel hem de amatör kayakçılara hizmet veriyor. Hafta sonunu güneşli havada merkezde geçirenler, acemi kayak pistlerinde kızak ve kayaklarla eğlenceli anlar geçirdi. Aynı zamanda milli sporcuların da çalışmalarını sürdürdüğü tesisteki güzel havada, ziyaretçiler keyifli bir gün geçirdi.
'HALKIMIZI BEKLİYORUZ'
Tesislerde hafta sonunu kayak yaparak geçiren Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, "Şu anda hava çok güzel, Türkiye´nin de en genç ve modern kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı Kış Sporları Eğitim Merkezindeyiz. Bugün antrenman yapan sporcularımıza nezaret etmek için buradayız. Sporcularımız yarışmadan geldi ve bir tanesi şu anda Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. İnşallah oradan da milli bir derece bekliyoruz. Sporcularımız yıl boyu hem burada hem de simülasyon merkezinde yarışmalara hazırlandı. Yıldız Dağı'na halkın da ilgisi yoğun. Muhtemelen bu yoğunluk, mart ayı ortalarına kadar daha böyle devam eder. Merkeze gelip, kayak öğrenmek isteyen halkımıza bizim antrenörlerimiz, kayak eğitmenleri yardımcı oluyor. Bütün halkımızı ve çevre illeri Yıldız Dağı Kayak Merkezi´ne bekliyoruz" dedi. 
'EN EKONOMİK KAYAK MERKEZİ'
Kayak merkezinde hem sporcuları çalıştıran hem de amatörlere kayak eğitimi veren antrenör İrfan Erzurum ise "Yıldız Dağı, Türkiye´nin en genç kayak merkezi olmasının yanı sıra gelen misafirlerimizden aldığımız duyumlar karşısında en ekonomik kayak merkezi olma özelliğine de sahip. Bu konunun üzerinde durmak istiyorum çünkü Türkiye´de kayak hep zengin spor branşı olarak adlandırılıyor. Herkes çok aşırı pahalı olduğu için biraz temkinli yaklaşıyor. İşte bu anlamda vatandaşlar, Yıldız Dağı Kayak Merkezine gelip ekonomik anlamda kayak yapabilirler. Pandemi döneminde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması içerisinde sadece konaklamalı misafirlerimizi ağırlayabiliyoruz. Otelimiz hafta sonu tamamen dolu oluyor. Şu an burada 300 ila 350 civarında misafirimiz var ve onlara hizmet veriyoruz. Kayak eğitimi bu sene Sivas'ta tam oturdu, kayak merkezi ne kadar dolu olursa olsun bu sezon hocalarımızı biraz daha organize ettik ve her gelen kişiye bir hoca verebiliyoruz. Aynı zamanda sporcularımızı yarışlara hazırlıyoruz. Bu sene de güzel bir sezon geçirdik. İlk eleme yarışmalarımızı geçmiştik, yaklaşık 20 tane madalya aldık. Şimdi finallere hazırlanıyoruz ve `kayakta artık biz de varız´ diyoruz" diye konuştu.
'ÇOK KEYİF ALIYORUZ'
Hafta sonlarını kayak merkezinde kızak ve kayak yaparak geçirenler ise tesisin sunduğu imkanlar ve pistlerden çok memnun kaldıklarını dile getirdi. Tesisin misafirleri, her türlü imkanın sunulduğu tesislerin özellikle pandemi döneminde yaşanan kısıtlamalardan bunalanlar için büyük bir fırsat olduğunu, kurallara dikkat ederek keyifli zamanlar geçirebildiklerini ifade etti.
YILDIZ GÖLETİ BUZ TUTTU
Öte yandan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi yolu üzerinde bulunan, sulama amaçlı kullanılan Yıldız Göleti de hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında seyretmesi nedeni ile buzla kaplandı. Su seviyesinin düştüğü göletin buzla kaplanan yüzeyi kayak merkezine gitmek için bölgeden geçenlerin ilgisini çekti.  DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Ayşe Mine EĞÜZ
2021-02-28 08:40:03

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