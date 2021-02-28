Sivasspor’un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı

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Süper Lig’de 27. hafta karşılaşmasında Sivasspor, konuk olduğu Çaykur Rizespor ile 00 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı.

Süper Lig´de 11. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 32´ye yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021´de deplasmanda Alanyaspor’a 31 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından hiç yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar dün oynanan Rizespor maçıyla yenilmezlik serisini ise 4 maça yükseltti. Kırmızıbeyazlılar, bu süreçte 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan elde etti. Kırmızıbeyazlılar ayrıca bu sezon 29 gol atarken, kalesinde ise 34 gole engel olamadı.

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