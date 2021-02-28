Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

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Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile kent merkezi beyaza büründü.

Kentte, akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışıyla beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı ile Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda güzel görüntüler oluştu. Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü. Kar yağışını gören bazı vatandaşların ise kısıtlamaya rağmen kent meydanında fotoğraf çektiği görüldü. Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ

2021-02-28 22:41:30



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