Sivas yeniden beyaz gelinliğini giydi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

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Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti adeta beyaza bürürken ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı.



Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı ile birlikte kent adeta beyaza büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizliğe bürünen tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri ise vatandaşlar zorluk yaşamaması için cadde ve kaldırımlarda temizleme çalışmaları yaptı.

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