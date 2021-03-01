Sinema salonları için verilen kapatma kararı uzatıldı Sivas’ta sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara 1 Nisan tarihine kadar uzatıldı

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Sivas’ta sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara 1 Nisan tarihine kadar uzatıldı.

Sivas’ta Covid19 tedbirleri kapsamında sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart tarihine kadar ara verilmişti. Verilen kararın süresi 1 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 31 Aralık 2020 tarih 2020/10 sayılı kararı ile sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmişti. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara 1 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmıştır’’ ifadelerine yer verildi.

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