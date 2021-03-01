Ağaç dallarına meyve astılar Sivas’ın Şarkışla ilçesinde minik öğrenciler soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için ağaçlara çeşitli meyveler astı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde minik öğrenciler soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için ağaçlara çeşitli meyveler astı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Milli Egemenlik İlkokulunda Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Nuri Çelikoğlu ve ailesi bir etkinlik planladı. Planladıkları etkinliğe öğrencileri de davet etti. Etkinlik "Haydi çocuklar, hem bir kaç gün önce kaybettiğimiz Doğan Cüceloğlu'nun anısına, hem de aç kalan kuşlar için merhametli çocuklar olalım, Şarkışla'da ağaçlara meyve verdirelim" sloganı ile başladı. Minik öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik ile kışın soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar ve diğer hayvanlar için ağaçlara çeşitli meyveler takıldı.

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