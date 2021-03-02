Sivas'ta evlenme oranı son 20 yılın en düşük seviyesini gördü Sivas’ta son 20 yılın en düşük evlenme oranı 2020 yılı içerisinde kaydedildi. Pandemi nedeniyle evlenemeyen çiftler, Covid-19’un bitmesini bekliyor

Sivas’ta son 20 yılın en düşük evlenme oranı 2020 yılı içerisinde kaydedildi. Pandemi nedeniyle evlenemeyen çiftler, Covid19’un bitmesini bekliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ait evlenme ve boşanma istatistiklerini yayınladı. İlgili verilere göre, 2020 yılında hem Türkiye genelinde hem de Sivas’ta son 20 yılın en düşük evlenme sayıları gerçekleşti. 2020 yılı boyunca Türkiye’de evlenme sayısı yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 olurken, Sivas’ta ise yüzde 13,5 azalma ile 3 bin 493 adet evlilik gerçekleşti. Sivas halkı ise evlilik oranlarının düşmesini Covid19 salgını ve ekonomik sıkıntılara bağladı. Çiçekçiler, kuyumcular ve gelinlikçiler de bu yıl önceki yıllara göre satış yapamadıklarını söylediler.

Şeydanur Koç, devletin ekonomik açıdan gençlere yardımcı olması gerektiğini belirterek, “Ekonomik kriz var. Kimse iş bulamıyor. İş bulamadıkları için düğün yapamıyor. Eksikleri tamamlayamıyorlar, ev alamıyorlar. Fiyatlar çok yükseldi. Bu yüzden evlenme oranları düşüyor. Bu yaz bir iki tane düğün olacak. Onlarda farklı şehirlerde. Bu yıl içerinde hiç düğün olmadı diyebilirim, çok azdı. Devletimizin ekonomik açıdan gençlere yardımcısı olması gerekiyor’’ dedi.

Hacer Ekici ise evlilik oranlarında ki düşüşü Covid19'a bağlayarak “Covid19 ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla Covid var daha da erteleyelim vs. diyorlar. Yani Covid19 nedenli olduğunu düşünüyorum. Bir de ekonomik sıkıntılarda var’’ şeklinde konuştu.

Furkan Büyükyıldız ise düşüşü bozulan insan ilişkileri ile ilişkilendirip, “Evlilik oranların düşmesinin nedeni bence şu. Herkes evde kimse birbirini çekemez oldu. Ondan dolayı düşmüş olabilir. Böyle düşünüyorum. Çevremde bu yıl hiç düğün olmadı nerdeyse. Herkes korona virüsün bitmesini bekliyor ama nasıl olacak bilmiyorum’’ ifadelerini kullandı.



Gelinlik, çiçek ve takı satışları düştü

Çiçekçi Salim Kuruçay, satışların önceki yıllara oranla düştüğünü söyleyerek, “Geçmiş yıllarda evlilik teklifi için çiçek alan çok oluyordu. Bu sene pandemi dolayısıyla evlilik olmuyor. Onun için bu yıl yüzde 80 düşüklük var. Gelin arabası süslemesi de düştü. İster istemez yansıyor. Nikah, düğün böyle şeyler olmayınca gelin arabası da olmayacak ister istemez’’ dedi.

Kuyumcu Ozan Tunçbaş, “20202021 yılı biraz daha durgun başladı diyebilirim bizim sektörümüz için. Evlilikler tabi ki daha yavaş bu sezon içerisinde. Geçen senelere rağmen satışlar biraz daha durgunlaştı’’ şeklinde konuştu.

Gelinlikçi Mehtap Abay ise Covid19 süreci ile satışların durma noktasına geldiğinin altını çizerek, “Covid sebebiyle 2020 yılı içerisinde bizimde işlerimiz aksadı. Birçok sektörde olduğu gibi. Gelinlik sektörü zaten düğün yapan kişilerle birbirine bağlı. Bizde de gelinlik satışlarımız önceki senelere göre yüzde 0’nin altında düşüşe uğradı. Salgın hastalıktan kaynaklandı tabi. İnsanlar ne yapacağını bilemedi. Düğün mü yapalım, nikah mı yapalım? Covid geçer mi? Bunun sebebiyle de satışlarımızda düşüş oldu.2020 yılında Covidin satışlarımıza etkisi olduğunu 2021 yılında olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu sene artık erteleyen gelinlerimiz bu sene tarihler belli olmasa da Covid önümüzü açsa da açmasa da en kötü ihtimalle nikah gelini olmayı planlıyorlar. Satışlarımızda bu yönde zaten’’ ifadelerini kullandı.



“Erkekler kadınlara göre geç evleniyor’’

Öte yandan TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2020 yılında kaba evlenme hızının Sivas için binde 5,5, Türkiye için ise binde 5,8 olduğunu görüyoruz. Diğer yandan ortalama ilk evlenme yaşı verilerine göre İlimiz genelinde erkekler kadınlara göre neredeyse 3 yaş daha geç evleniyor. Sivas’ta erkeklerin 2020 yılı için ortalama ilk evlenme yaşı 27,7 olurken, kadınlarda ise bu 24,8 olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaşı Türkiye geneli ile kıyaslandığında ise gerek erkek, gerekse bayan hemşerilerimizin ülke ortalamasına göre biraz daha erken evlendiğini görüyoruz. Çünkü ülke genelinde ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,9, kadınlarda ise 25,1 şeklinde gerçekleşti“ dedi.

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