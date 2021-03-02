İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ve bez desteği Sivas’ta hayırseverlerin desteği ile alınan 2 bin 48 adet tekerlekli sandalye ile 1 buçuk milyon hasta ve bebek bezi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Sivas’ta hayırseverlerin desteği ile alınan 2 bin 48 adet tekerlekli sandalye ile 1buçuk milyon hasta ve bebek bezi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Sivas Bedensel Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, firmalardan ve iş insanlarından aldıkları destekler ile tekerlekli sandalye, hasta bezi ve bebek bezi dağıtımı gerçekleştirdi. 2 bin 48 adet tekerlekli sandalye ve 1 buçuk milyon adet çocuk ve hasta bezi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Gaziantepli iş insanı Halil Tepe de derneğe 150 koli çocuk bezi gönderdi.

“Bağışçılarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum’’

Sivas Bedensel Zihinsel Engelli Ve Engelli Aileleri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Geçkil, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Dernek olarak yardımlarımız devam ediyor. Bizler bugüne kadar yaptığımız çalışmalar içerisinde 2 bin 48 adet tekerlekli sandalye, 1 buçuk milyon adette hasta bezi ve çocuk bezini Sivas’taki ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Dernek olarak elimizden geleni yapıyoruz ve bugün itibari ile Gaziantep’te Sayın Valimiz Davut Gül tarafından bizlere referans olarak Aslan Tektaş müdürümüz ile beraber Sivas’a, Gaziantep’ten çok değerli Halil Tepe tarafından bağışlanan bezlerimiz elimize ulaştı. Bundan sonrada çalışmalarımız devam edecek. Sivas halkını, Sivaslıya nasıl yardımcı olabileceğiz, nasıl yardım edebiliriz diye düşünürken bunları herkese yani örnek olarak getiriyoruz ki iyilik yapalım, iyilik kazansın. İnsanlara yardımcı olmak bizim için insanları sevmek önemli, bizde bugüne kadar engelli arkadaşlarımız ve ihtiyaç sahiplerine hiçbir zaman dernek olarak geri çevirmedik, bundan sonrada geri çevirmeyeceğiz. Buradan basın mensubu arkadaşlarımıza da canı gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızdalar, her zaman bizimle beraberler. Allah işlerini rast getirsin. Sivas halkına, Sivas iş adamlarına ve bağışçılarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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