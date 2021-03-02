Sivasspor’un konuğu Hatayspor

Süper Lig'in 28. haftasında DG Sivasspor, Hatayspor’u konuk edecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 16.00’da başlayacak olan mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Sivasspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 2. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 1 lig maçı 11 beraberlikle sona ermişti.



Yatabare kart sınırında

Sivasspor'un Hatayspor ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızıbeyazlılarda 3 sarı kartı bulunan Mustapha Yatabare, Hatayspor karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.



Sivasspor 4 maçtır kaybetmiyor

Yiğidolar, Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kırmızıbeyazlılar 23. haftada BB Erzurumspor ile 00 berabere kalırken, 24. haftada MKE Ankaragücü’nü 41 mağlup etti. Sivas ekibi 25. haftayı ise BAY tamamlamıştı. Sivasspor, 26. haftada Kayserispor’u 20 mağlup ederken, 27. haftada da Rizespor ile 00 berabere kalmıştı.



Dikkat çeken istatistik

Sivasspor, 2018/2019 sezonundan bu yana Süper Lig’e yeni yükselen takımları konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmezken, bu maçlardan 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Kırmızıbeyazlılar son 5 karşılaşmanın 4’ünde de kalesini gole kapattı.



Yiğidolar’ın 508. randevusu

Sivasspor Süper Lig'de 508. müsabakasına çıkıyor. Sivasspor, 20052006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig'de bugüne kadar 507 maça çıktı. Yiğidolar, bu maçlarda 187 galibiyet, 138 beraberlik ve 182 mağlubiyet aldı. 693 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, kalesinde ise 700 gol gördü. Sivasspor ligde toplam 699 puan topladı.

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