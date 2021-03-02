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Sivas'ta normalleşme sevinci; lokantada yemeyi özledik

DHA

Sivas'ta normalleşme sevinci; lokantada yemeyi özledik


Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların esnetilmesiyle restoran ve kafeler açıldı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekiler de sokaklara çıktı. Vatandaşlar ve esnaf kısıtlamaların kaldırılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Dünkü kabine toplantısı kararları kapsamında koronavirüs tedbirleri, risk haritasındaki oranları düşük illerde hafifletildi. Orta riskli iller arasında yer alan Sivas'ta 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kaldırılırken restoran, kafe, kıraathaneler ve halı sahalar gibi mekânlar da belli saatlerle sınırlı tutularak açıldı. Esnaflar kısıtlamaların kaldırılmasının ardından dükkanları hazırlayarak müşterilerini karşılamaya başladı. Vatandaşlar ise alınan karardan memnun olduklarını dile getirdi.
Kentte çay ocağı işleten Coşkun Çalışkan (30), "Uzun bir süre koronavirüs nedeniyle kapalıydık. Müşterilerimizi, onları içeride misafir etmeyi ve yeniden bir arada bulunmayı çok özledik. Malum Sivas soğuk bir şehir. Vatandaşlarımız soğuktan korunmak için çay ocakları gibi mekânları tercih ediyor. Artık yeniden oturup ısınacakları, çaylarını yudumlayacakları bir yer olarak hizmet vermeye kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.
'LOKANTALARDA YEMEK YEMEYİ ÖZLEDİK'
Kararla birlikte açılan restorana yemek yemeye gelen Sakine Hancı(27), "Lokantalarda yemek yemeyi çok özledik. Uzun bir süre evlerimize kapalı bir şekilde yaşamak zorunda kaldık. Ev, aile gibi kavramların farkına vardık ancak kısıtlanarak yaşamak çok kötü bir şey. Bu sebeple alınan kararın yerinde olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. 
Müşterilere kapılarını açan restoran işletmecisi İsa Doğan (43), "İnanılmaz mutluyuz. Çünkü beklediğimiz bir karardı. Çok şükür gerçekleşti. Çok büyük sıkıntılar içerisindeydik ve bu sıkıntıları paket servisle tamamen gideremedik. Yaklaşık 25 kişinin çalıştığı bir yerde paket servis ile tezgâhımızı döndüremedik. Alınan bu karar bizi çok mutlu etti. Vaka sayılarının da günden güne düştüğünü görüyoruz. İnşallah bundan sonra tekrar kapanmaz. Kapasitemizi yarı yarıya düşürerek ve hijyen kurallarından hiçbir taviz vermeden, dikkat ederek çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. 
'KISITLAMALARIN KALDIRILMASI YERİNDE OLDU'
20 yaş altı kısıtlamalarını kaldırılmasından mutlu olduğunu belirten Buse Doğan(18), "Vakaların az olduğu iller için alınan kararın çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Vaka sayılarının düşük sürdüğü müddetçe bu şekilde devam etmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Yasaklardan dolayı kurallara uyarak evde kalmaya çalışıyordum. Kısıtlamaların kaldırılması yerinde oldu. Mühim olan bir yerden bir yere gitmek değil, serbest olmak, kısıtlanmamak. Sınavlarımız yaklaştığı için yüz yüze eğitimin önemli olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerimiz de bu konuda bizlere yardımcı oluyor" dedi.
65 yaş kısıtlamasının kaldırılması kararını değerlendiren Erol Saygı (75) da, "Kısıtlamalar kalktığı için çok mutluyum. İşlerimizi halletmemiz için 2 saat yetiyordu ancak evde oturmaktan vücudumuz olumsuz etkilenmişti. Ekonomi yönünden de çok fayda sağlayacak bir karar olduğunu düşünüyorum. Allah böyle bir hastalığı inşallah tekrar bizlere yaşatmaz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAlperen Yıldız
2021-03-02 15:10:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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