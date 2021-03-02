Sivas'ta, kavşakta çarpışan araçların çarptıkları duvarı yıkma anı kamerada

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Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, hafif ticari araç ile otomobil, önce kavşakta çarpıştı ardından bahçe duvarını çarparak, yıktı. Kameraya yansıyan kazada sürücüler, yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi 7'nci Cadde'de meydana geldi. M.Ş.'nin kullandığı 58 AAG 067 plakalı otomobil, İ.Y. yönetimindeki 35 KD 3684 plakalı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan araçlar, caddedeki iş yerinin bahçe duvarı ile beton elektrik direğine çarptı. Kaza ve çarpmanın şiddetiyle bahçe duvarının yıkılma anları, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada yaralanan sürücüler, bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Ayşe Mine EĞÜZ

2021-03-02 16:49:11



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