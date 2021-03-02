Fabrikada başına demir parçası saplanan işçi, ağır yaralandı

Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, kam mili üretimi yapılan fabrikada çalışan İrfan Tecer'in (34) başına demir parçası saplandı. Ağır yaralanan Tecer, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1'inci kısımdaki kam mili üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. İrfan Tecer'in başının arka kısmına, fabrikada çalıştığı sırada, aniden düşen demir parçası saplandı. Kanlar içinde yere yığılan Tecer'i fark eden arkadaşları, sağlık ekibi çağırdı. Fabrikaya gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tecer, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, ameliyata alındı. İrfan Tecer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ
2021-03-02 16:57:10
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