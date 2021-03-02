Sivas'ta Gümrük kaçağı 7 telefon ele geçirildi Sivas’ta polis ekipleri tarafından kaçakçılığı önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 7 gümrük kacağı cep telefonu ele geçirildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta Gümrük kaçağı 7 telefon ele geçirildi Sivas’ta polis ekipleri tarafından kaçakçılığı önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 7 gümrük kacağı cep telefonu ele geçirildi.

İHA

Sivas'ta Gümrük kaçağı 7 telefon ele geçirildi Sivas’ta polis ekipleri tarafından kaçakçılığı önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 7 gümrük kacağı cep telefonu ele geçirildi.

Sivas’ta polis ekipleri tarafından kaçakçılığı önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 7 gümrük kacağı cep telefonu ele geçirildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri, kent merkezinde ikamet eden yabancı uyruklu şahısların il dışından kargo yoluyla temin ettikleri gümrük kaçağı cep telefonlarının satışını yaptıkları bilgisini aldı. Ekipler, tarafından şahısların iş yerine yapılan operasyonda 4’ü akıllı telefon olmak üzere toplamda 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 yabancı uyruklu şahsa “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet” suçundan gerekli yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas Valisi Ayhan: Tabloyu daha iyiye çevirmek, her birimizin sorumluluğu
YEREL HABERLER Sivas Valisi Ayhan: Tabloyu daha iyiye çevirmek, her ...
Fabrikada başına demir parçası saplanan işçi, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Fabrikada başına demir parçası saplanan işçi, ağır ...
Sivas'ta, kavşakta çarpışan araçların çarptıkları duvarı yıkma anı kamerada
YEREL HABERLER Sivas'ta, kavşakta çarpışan araçların çarptıkları ...
Patlayan bahçe duvarı kazanın şiddetini ortaya koydu, kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Patlayan bahçe duvarı kazanın şiddetini ortaya koydu, ...
Sivas Belediyespor, Sakarya maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Sakarya maçına hazırlanıyor
Sivas'ta normalleşme sevinci; lokantada yemeyi özledik
YEREL HABERLER Sivas'ta normalleşme sevinci; lokantada yemeyi ...
Sivasspor’un konuğu Hatayspor
YEREL HABERLER Sivasspor’un konuğu Hatayspor
UNHCR, Sivas’ta 425 aileye yardım yaptı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Sivas’ta Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla 425 aileye yardım dağıttı.
YEREL HABERLER UNHCR, Sivas’ta 425 aileye yardım yaptı Birleşmiş ...
Sensörle takip edilen Ulu Cami minaresindeki eğim hareketleri durdu
YEREL HABERLER Sensörle takip edilen Ulu Cami minaresindeki eğim ...
Restorasyonu yapılan Gök Medrese Vakıf Müzesi, açılışa hazır
YEREL HABERLER Restorasyonu yapılan Gök Medrese Vakıf Müzesi, ...
Tarihi Divriği Ulu Cami'ye yeni restorasyon ihalesi
YEREL HABERLER Tarihi Divriği Ulu Cami'ye yeni restorasyon ihalesi
117 santimetrelik eğimiyle Pisa Kulesiyle yarışıyordu 13 metrelik temeli olduğu ortaya çıktı Anadolu’da inşa edilen ilk camilerden biri olan 814 yıllık Sivas Ulu Camii’nin 117 santimetre eğime sahip minaresinin 13 metre temelinin olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER 117 santimetrelik eğimiyle Pisa Kulesiyle yarışıyordu ...
Sivasspor’da zorlu Hatayspor maçı öncesi 5 eksik!
YEREL HABERLER Sivasspor’da zorlu Hatayspor maçı öncesi 5 eksik!
Cumhuriyet Üniversitesi başarısına başarı katıyor
YEREL HABERLER Cumhuriyet Üniversitesi başarısına başarı katıyor
İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ve bez desteği Sivas’ta hayırseverlerin desteği ile alınan 2 bin 48 adet tekerlekli sandalye ile 1 buçuk milyon hasta ve bebek bezi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ve bez ...
Sivas’ta 3 bin 538 Suriyeli yaşıyor
YEREL HABERLER Sivas’ta 3 bin 538 Suriyeli yaşıyor
Sivas'ta evlenme oranı son 20 yılın en düşük seviyesini gördü Sivas’ta son 20 yılın en düşük evlenme oranı 2020 yılı içerisinde kaydedildi. Pandemi nedeniyle evlenemeyen çiftler, Covid-19’un bitmesini bekliyor
YEREL HABERLER Sivas'ta evlenme oranı son 20 yılın en düşük ...
Bu kez ‘Kocan cinayet işledi’ diyerek dolandırdılar Sivas’ta evli kadını telefonla arayarak kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar, "Kocan cinayet işledi. Onu kurtarmak için evinde değerli ne kadar eşyan varsa ver" dediler. Korkan kadın hiç düşünmeden 45 bin TL değerinde altın bileziklerini dolandırıcılara teslim etti.
YEREL HABERLER Bu kez ‘Kocan cinayet işledi’ diyerek ...
Bu projeyle çiftçiler 22 bin hayvana kavuştu Sivas’ta ‘Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var’ Projesi kapsamında çiftçiler 22 bin 102 hayvana kavuştu
YEREL HABERLER Bu projeyle çiftçiler 22 bin hayvana kavuştu Sivas’ta ...
Sivaslılar, normalleşmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Sivaslılar, normalleşmeyi bekliyor
Yeşilay 101 yaşında Yeşilay Sivas Şube Başkanı Bülent Akın Yeşilay Haftasını ‘Yeşilay Hep Benimle’ sloganıyla kutladı
YEREL HABERLER Yeşilay 101 yaşında Yeşilay Sivas Şube Başkanı Bülent ...
Sivas'ta, büyükbaşlara şap ve sığır çiçeği aşısı
YEREL HABERLER Sivas'ta, büyükbaşlara şap ve sığır çiçeği aşısı
Aspiratörden çıkan yangın, paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Aspiratörden çıkan yangın, paniğe neden oldu
Sivas’ta adet adet silah ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı Sivas’ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi, 8 şahıs ise tutuklandı
YEREL HABERLER Sivas’ta adet adet silah ele geçirildi, 8 kişi ...