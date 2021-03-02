Sivas’ta vaka sayısı düşüyor Sivas’ta 15-21 Şubat tarihlerini kapsayan haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 38,37 iken 20-26 Şubat tarihleri kapsayan haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 29,85’e geriledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2026 Şubat haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Kovid19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre 2026 Şubat tarihleri arasında Sivas’ta her 100 bin kişide görülen Kovid19 vaka sayısı 29,85 olarak açıklandı. Kentte 1521 Şubat tarihlerini kapsayan haftada her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 38,37 olarak açıklanmıştı.
Vali Salih Ayhan; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Eski kısıtlamalara dönmemek ve daha iyiye gitmek için hepimize toplumsal sorumluluk düşüyor. Öğrencilerimizin geleceği ve esnafımızın selameti için; maske, mesafe, hijyen” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.