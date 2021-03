Sivas Valisi Ayhan: Tabloyu daha iyiye çevirmek, her birimizin sorumluluğu

SİVAS, (DHA)SİVAS Valisi Salih Ayhan, alınan tedbirler ve vatandaşın duyarlılığı sayesinde kentin koronavirüs tablosunda 'orta riskli' iller arasında yer aldığını belirterek, "İlimiz olarak bu tabloyu korumak hatta daha iyiye çevirmek birey olarak her birimizin sorumluluğunda. Yerinde karar dönemiyle nerede olacağımıza il olarak bizler karar vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı 'yerinde karar' döneminin ardından Sivas'ta ilk İl Pandemi Kurulu Olağan Değerlendirme Toplantısı, Vali Salih Ayhan başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, salgın ile mücadelede yeni döneme girildiğini söyledi. 'Yerinde karar' dönemine ilişkin olarak son Kabine Toplantısı'nda risk grupları belirlenerek, iller bazında alınacak tedbirlere ilişkin yeni yol haritasının paylaşıldığını kaydeden Vali Ayhan, Sivas'ın sarı alanda yer aldığını söyledi.

'HALKIMIZA DUYARLILIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Tedbirlere uyan Sivas halkına teşekkür eden Vali Ayhan, "Geçen hafta yapılan değerlendirmelerde ilimiz turuncu alanda yer alırken, alınan tedbirler, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve yapılan denetimlerle bu hafta sarı bölgede yani orta risk grubunda yer almaktayız. Öncelikle tedbirlere uyarak bize güç veren Sivas halkı başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza ve kolluk kuvvetlerimize çok teşekkür ediyorum. Orta risk grubunda yer alan illerle ilgili belirlenen kriterlere yönelik bugün il ve ilçe hıfzıssıhha kurul kararlarımızı alacağız" diye konuştu.

Süreçle ilgili bilgi veren Ayhan, "Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilimizde hafta içi olduğu gibi akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasında devam edecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştır. İlimizdeki restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerler sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında, yüzde 50 kapasite ile ve HES Kodu uygulaması yapılarak faaliyetlerini sürdürecekler" dedi.

Halı saha, yüzme havuzu, hamam gibi tesislerin 09.00 ile 19.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceğini belirten Ayhan, "Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler vb. kuruluşların genel kurulları 300 kişiyi geçmeyecek şekilde ve en az 3 gün öncesinden valilik/kaymakamlıklara dilekçe ile bilgi vermek kaydıyla yapılabilecek. İlimizde kamunun çalışma saatleri 08.0012.00/13.0017.00 olarak uygulanacaktır. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler 100 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydı ile yapılabilecektir" diye konuştu.

EĞİTİM KURUMLARINDA KRİTERLER

'Yerinde karar' sürecinde eğitim kurumlarının açılma ve uygulama kriterlerini de paylaşan Vali Ayhan, şöyle konuştu:

"Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim vereceklerdir. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okullarımız tam zamanlı yüz yüze eğitim vereceklerdir. İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim verilecektir. Ortaokul 5, 6, 7'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim verilecektir. Ortaokul 8'inci sınıflar seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat olacak şekilde yüz yüze eğitim alacaklardır. Lise hazırlık 9, 10, 11'inci sınıflar seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün yüz yüze eğitim alacaklardır. Lise 12'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır. Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Destekleme ve yetiştirme kurslarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir."

'TABLOYU DAHA İYİYE ÇEVİREBİLİRİZ'

Alınan kararların Sivas'a hayırlı olmasını dileyen Vali Ayhan, "Bu elbette dinamik bir süreç. İlimiz olarak bu tabloyu korumak hatta daha iyiye çevirmek birey olarak her birimizin sorumluluğunda. Yerinde karar dönemiyle nerede olacağımıza il olarak bizler karar vereceğiz. Aslında oldukça net bir dönem var önümüzde. Eğitimden iş hayatına her alanda normalleşebilmenin anahtarı şuandan sonra bizlerin elinde. Tüm vatandaşlarımız bu süreçte sorumlu davrandığı sürece çok daha başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Yaklaşık bir yıldır toplumumuzun her kesimi büyük bir fedakârlık gösteriyor. Esnafımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, güvenlik güçlerimiz, yaşlılarımız, ailelerimiz topyekûn bir seferberlik örneği gösterdiler. Riskten korunma tedbirlerinin tedaviden kat kat üstün bir değerde olduğunu yaşayarak öğrendik" diye konuştu.

'AŞILAMA DEVAM EDİYOR'

Aşılama çalışmalarının da devam ettiğinin ve Sivas'ın kurallara uyma konusunda en iyi şehirlerden olduğunun altını çizen Vali Ayhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradan halkımıza bize verdikleri destek için tekrar teşekkür ediyorum. Sizler konunun ciddiyetinin farkındasınız ve bu sayede şu anda olduğumuz `sarı´ konumdayız. Bir yandan büyük bir hızla aşılama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aşı bu süreçte elbette en önemli silahımız. Fakat aşının bir rehavet oluşturmaması gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte önemli olan vaka sayılarımız, vaka test oranımız ve yoğun bakım doluluk oranlarımız. Bu yüzden özellikle denetimlerimize çok yoğun bir şekilde devam edeceğimizin bilinmesini isterim. Çünkü mücadelemize tedbirler, tedbirlere de denetimlerimiz güç veriyor. Geldiğimiz noktada kapalı olan iş yerlerimizi açıyor, çocuklarımızı okulları ile buluşturuyoruz. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Bu mutluluğun sürdürülebilir olması için toplumun her kesimi ile birlikte özellikle uzun süredir kapalı durumda olan esnafımızın belirlenen tedbirlere daha sıkı sarılması gerekiyor. Bu anlamda esnaflarımızdan mücadelemize güç vermelerini bekliyoruz. Bakanlığımız tarafından illerimizin durumları iki haftada bir kontrol edilerek, iki haftanın sonunda hangi grupta yer alacağımız tekrar belirlenecektir. Artık her bir vatandaşımızın bir ödevi bir sorumluğu var. Herkes sorumluluğunu yerine getirirse öğrencilerimizin de esnafımızın da sağlık çalışanlarımızın da kısacası hepimizin yüzü güler. Tüm vatandaşlarımızın kurallara riayet etmesiyle iki hafta sonraki değerlendirmede düşük riskli iller arasında olmayı hedefliyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak mücadelemize destek veren tüm kadirşinas Sivas halkına siz değerli basın mensuplarına ve tüm kamu çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-03-02 17:55:34



