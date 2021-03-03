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Kenevir sanayisinde ilk adım Gurbetçi iş adamından memleketi Sivas’ta kenevir işleme tesisi kuruyor

İHA

Kenevir sanayisinde ilk adım Gurbetçi iş adamından memleketi Sivas’ta kenevir işleme tesisi kuruyor

Gurbetçi iş adamı, memleketi Sivas’ın kenevir üretimine izin verilen iller arasına alınması önemli bir yatırıma imza atarak Sivas’ta ki ilk kenevir işleme tesisini kurmak için çalışma başlattı.
Sivas’ın kenevir ekimine izin verilen iller arasına alınması ile kenevir üretimi ve işlenmesine yönelik çalışmalar hız kazandı. Almanya’da yaşayan Sivaslı iş adamı Muharrem Atmaca, kenevir üretimi ve sanayisine destek vermek için 400 dönüm alanda yetiştirilecek kenevirler bitkisi için alım garantisi verdi. Atmaca işleme tesisi kurulum çalışmalarına başladı.
Atmaca Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ’ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çetindağ yaptığı açıklamada Sivaslı çiftçilere “Kenevir ekin” çağrısında bulundu. Kenevir üretimi konusunda çiftçilere her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Çetindağ, “İş adamımız 400 dönümlük sözleşmeli kenevir ekimi yaptıracak ve bunun da alım garantisini verecek” dedi.
Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ; aslen Sivaslı olan ve 15 yıldır Almanya’da yaşayan iş adamı Muharrem Atmaca’nın ilimizin kenevir ekimine izin verilen 20’nci il olmasının ardından Birinci Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırım yaparak kenevir işleme tesisi kurduğunu söyledi.
İş adamı Atmaca’nın 2021 yılı için Sivas’ta 400 dönüm alanda sözleşmeli kenevir ekimi yaptıracağını ve buna da alım garantisi vereceğini belirten Çetindağ; çiftçilere kenevir ekimi noktasında çağrıda bulundu.
Sivas’ın gelişmesine katkı sağlayacak olan kenevir ekimi hususunda çiftçilere her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizen Çetindağ, müracaatların Mart ayı sonuna kadar Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılmasını istedi.
“Alım garantisi veriyoruz”
Ziraat Odası Başkanı Çetindağ’ı makamında ziyaret ederek kurduğu tesis hakkında bilgi veren iş adamı Muharrem Atmaca, “Kangallıyım. Yaklaşık 15 senedir Almanya’da yaşıyordum. Sivas’ta kenevir üretim fabrikası kuracağım. Organize Sanayi Bölgesi’nde depomuzu tuttuk. Şirketimizi kurduk. Bütün çiftçi ağabeylerimize, kardeşlerimize sesleniyorum; kenevir ekerek bize destek verirlerse memnun oluruz. Bu sene için 400 dönüm alım garantisi veriyoruz. Sözleşmeli olarak ürettireceğiz. İstihdama katkı sağlayacağız. Kenevirin ilerleyen süreçte ilimize çok daha fazla katma değeri olacak. Sayın Valimiz Salih Ayhan’a, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mustafa Eken’e ve Ziraat Odası Başkanımız Sayın Hacı Çetindağ’a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.
“Amacımız kenevir üretimini yaygınlaştırmak”
Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ise “Sivas kenevir ekimine alınan 20. il oldu ve biliyorsunuz Sivas kamuoyunda çok büyük beklentiler olmasından dolayı şu anda gündemimiz kenevir. Az önce de görüştüğümüz çok değerli iş adamımız Sivas’a kenevir işleme fabrikasını kurmak için burada yerini hazırladı. Şu anda Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikasını kurdu ve bizlere geldi. Bizim amacımız çiftçilerimize kenevir ektirerek Sivas’ımızda kenevir üretimini yaygınlaştırmak. Çiftçilerimizin kenevir ekimi noktasında merkezde Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne, ilçelerde ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine giderek müracaat etmelerini istiyoruz. Çünkü bu sene Muharrem Atmaca bey 400 dönümlük sözleşmeli kenevir ekimi yaptıracak ve bunun da alım garantisini verecek” dedi.
“Mart ayı sonuna kadar dilekçelerinizi verin”
İş adamı Atmaca’ya Sivas’a kurduğu tesisten ötürü teşekkür eden Çetindağ, “Bu sene belki tam istediğimiz gibi olmayacak ama bir deneme üretimi olarak 400 dönüm ektirilecek. Kenevir; önümüzdeki yıllarda Sivas çiftçimize de Sivas’ımıza da emin olun çok katma değer sağlayacak bir ürün. Genç iş adamımızı sonuna kadar destekliyorum. Çiftçilerimize buradan tekrar bir çağrı yapıyorum. Mart ayının sonuna kadar Tarım ve Orman Müdürlüklerimize giderek dilekçelerini versinler. Sulu olan arazilerinde hiç olmazsa en azından 10 dönüm yer ekilmesi noktasında çağrıda bulunuyorum. Bizler de Ziraat Odası olarak çiftçilerimize her türlü yardımcı olacağız. Ben müracaatlarını bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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